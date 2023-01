Wskazówki dzięki którym zaczniesz zdrowe odżywianie

Jeśli przeprowadzilibyśmy ankietę dotyczącą znajomości zasad zdrowego żywienia, pewnie sporo osób byłoby w stanie wymienić pewne prozdrowotne jego aspekty

Jednak, aby jak najlepiej zaznajomić się ze zdrowym stylem życia, warto znać pewne wskazówki, które uzupełnią naszą wiedzę i dadzą możliwości do ich wdrożenia.

Czy odchudzanie jest równoznaczne ze zdrowym trybem życia?

Moment, w którym ktoś mówi, że od następnego poniedziałku przechodzi na dietę, utożsamiany jest z wielką, prozdrowotną zmianą. Na myśl przychodzą nam wtedy pewne skojarzenia z talerzami pełnymi warzyw, świeżo wyciśniętym sokami, chudym mięsem, obcięciem kalorii i tak dalej.

Poniekąd to prawda, gdyż redukcja masy ciała istotnie wiąże się ze zmniejszonym ryzykiem wielu chorób, przedwczesnej śmieci, poprawą badań krwi czy mniejszym naciskiem na stawy. Jednak długoterminowo takie myślenie może okazać się krzywdzące. Niektórym niezwykle ciężko wyjść z błędnego koła odchudzania. Niejako przyzwyczajają się do redukcji i niekiedy cały czas są na diecie, choć słowo „dieta” tak naprawdę znaczy sposób, w jaki się żywimy na co dzień. Nie należy bowiem porównywać diety z drastycznym ucięciem kalorii w diecie.

Co więcej, odchudzanie wcale nie wymaga nagłych zmian, a raczej zmiany nawyków żywieniowych, zasadą małych kroków. Czasem wystarczy tylko na pewien czas ograniczyć słodycze czy inne przekąski i wymienić je na owoce i dodatkowo więcej się ruszać. To samo w sobie spowoduje wygenerowanie deficytu kalorycznego i spadku masy ciała.

Czym kierować się przy zmianie nawyków żywieniowych

Chcąc podjąć pewne zmiany w swoim żywieniu powinniśmy znać zasady, które pokierują nas właściwą ścieżką.

Po pierwsze należy na chwilę zapomnieć o gęstości energetycznej danych produktów, a w zamian skupić się na ich gęstości odżywczej. Przecież chcemy dostarczać sobie możliwie najwięcej składników odżywczych w jak najmniejszej dawce. Łączy się to z ich kalorycznością. Zazwyczaj produkty niskoenergetyczne są bogatym źródłem makro- i mikroelementów. Chipsy są wysokokaloryczne, łatwo się nimi przejeść, nie dostarczając przy tym wiele składników diety. Są jednak i wyjątki od tej reguły. Produkty, takie jak tłuste ryby morskie, orzechy, oleje, nasiona czy rośliny strączkowe, choć są bardzo zdrowe, to jednocześnie dostarczają sporo kalorii. Należy zatem uważać na ich ilość. Mówi się, że je się oczami. I jak najbardziej! Nikt przecież nie chce jeść nudnych, jednokolorowych dań, które szybko się nam przejedzą. Niech rządzi kolor i różnorodność. Co więcej produkty o zmiksowanej szacie kolorystycznej nie tylko bardziej cieszą oko, ale także dostarczają wszystkich niezbędnych składników odżywczych. Takie posiłki sprawiają również, że mamy większą ochotę na eksperymentowanie w kuchni i otwieranie się na nowe doznania kulinarne.

Nie warto także na siłę stosować diety, której nie jesteśmy w stanie utrzymać długoterminowo. Jeżeli nie lubisz jakiegoś produktu, lub zwyczajnie nie służy ci on, to po prostu go nie jedz. Nie podążajmy także za modnymi dietami, obiecującymi nam wymarzoną sylwetkę.

W dużym stopniu, o ile nie całkowicie należy wykluczyć żywność wysokoprzetworzoną. Jest ona pozbawiona większości witamin i minerałów, a za to pełna zbędnych dodatków, cukru, soli i tłuszczu. Nie oznacza to jednak, że na stałe musimy wyeliminować swoje ulubione produkty. Znajmy umiar. Nie zapominajmy także o piciu odpowiedniej ilości wody. Na koniec starajmy się jak najczęściej gotować w domu.

Jak planować listę zakupów?

Chcąc zdrowej się odżywiać, oczywistym jest planowanie i przyrządzanie własnych posiłków. W tym celu warto odpowiednio sporządzać swoją listę zakupów. Powinny się na niej zaleźć przede wszystkim świeże oraz mrożone owoce i warzywa, źródła węglowodanów złożonych (kasza, ryż, makaron, ziemniaki, płatki owsiane), zdrowe tłuszcze (oliwa z oliwek, olej lniany, olej rzepakowy, awokado, tłuste ryby morskie, orzechy, nasiona), chude źródła białka (drób, szlachetne części wołowiny i wieprzowiny, ryby, nabiał) oraz szybkie i awaryjne pomysły na posiłek (wafle ryżowe czy kukurydziane, gotowe zupy i dania i zdrowe przekąski).

Filip Siódmiak