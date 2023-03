Otręby – zdrowy produkt uboczny

Ziarno każdego zboża ma w sobie wewnętrzne bielmo, czyli część, z której później wytwarza się mąkę. Oprócz tego znajduje się tam również okrywa nasienna - łupina. To właśnie ona jest najbardziej wartościowym elementem zboża

Rzadko używana część zboża

Otręby same w sobie są dość neutralne w smaku. Odpowiednio oczyszczone i rozdrobnione wzbogacą naszą dietę w składniki odżywcze. Można je przede wszystkim wykorzystywać do wypieku pieczywa, dodając je bezpośrednio do ciasta lub jako posypkę na wierzch. Tak samodzielnie przygotowane pieczywo nie dość, że jest dużo bardziej odżywcze, to przy okazji bardziej chrupiące. Otręby wykorzystuje się także jako zagęszczacz i wypełniacz do zup oraz sosów zamiast zasmażki. Oprócz tego dodatkowo wzbogacimy nasze potrawy w błonnik. Znajdziemy je też w różnych mieszankach muesli.

Co w sobie posiadają?

Zawierają dużo witamin z grupy B, wspomagających pracę układu nerwowego oraz odpowiadających za prawidłowy metabolizm energetyczny. Obfitują także w żelazo, potas, wapń, magnez czy cynk. Jednak ich największą zaletą jest bardzo duża ilość błonnika pokarmowego, przez co dają uczucie sytości, wspomagają perystaltykę jelit i zapobiegają zaparciom.

Otręby pszenne

Jest to jedna z najpopularniejszych odmian otrębów, badać zarazem bardzo tanim oraz przystępnym produktem. W 100 gramach zawierają 180 kcal i nawet 43 gramy błonnika!

Otręby owsiane

Ich spożywanie, na przykład w formie porannej owsianki jest dobrą strategią w obniżeniu poziomu cholesterolu, dzięki zawartości beta-glukanów. W 100 gramach mają 250 kcal i 15 gramów błonnika.

Otręby ryżowe

Przypadną do gustu zwłaszcza dzieciom ze względu na swój lekko orzechowy i delikatnie słodki smak. Zatem świetnie komponują z różnymi daniami na bazie mleka. W 100 gramach zawierają 320 kcal oraz 21 gramów błonnika.

Otręby kukurydziane

W smaku także będą delikatne i lekko słodkie, ale z charakterystycznym posmakiem kukurydzy. W Stanach Zjednoczonych z ich wykorzystaniem wypieka się między innymi chlebek kukurydziany, a w Afryce stanowią podstawę kukurydzianej owsianki z owocami. W 100 gramach mają 220 kcal i aż 77 gramów błonnika.

Zarodki pszenne

Nie zalicza się ich jak reszty do otrębów, a raczej do wnętrza okrywy nasiennej, z której później kiełkuje zboże. Nie zawierają skrobi i są świetnym dodatkiem do kanapek, jogurtów czy płatków. Oprócz tego posiadają 6,5 gramów wielonienasyconych kwasów tłuszczowych. W 100 gramach dostarczają 360 kcal, w tym 16 gramów błonnika.

Filip Siódmiak