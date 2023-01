Unikaj tego owocu, jeśli stosujesz leki

Grejpfrut, bo o nim mowa jest pysznym owocem cytrusowym. Jak większość owoców ma wiele prozdrowotnych właściwości i poleca się go w codziennej diecie

Należy się jednak wystrzegać przed łączeniem go z różnymi lekami, co powoduje negatywne komplikacje zdrowotne.

Jak reaguje z lekami?

Większość leków jest metabolizowana w wątrobie oraz jelicie cienkim przez cytrochrom P450. Grejpfrut oraz bliskie mu owoce, takie jak melon, pomarańcze czy mandarynki zawierają substancje zwane furanokumarynami. Wchodzą one w reakcje z ponad 85 lekami i drastycznie podnoszą ich stężenie we krwi. Dla zobrazowania, popicie jednej tylko tabletki sokiem grejpfrutowym sprawia, że jego stężenie jest tak wysokie, jak po połknięciu 20 tabletek, co z oczywistych względów jest niebezpieczne dla zdrowia. Przede wszystkim należy zwrócić uwagę na leki przyjmowane doustnie, leki średnio lub w niewielkim stopniu wchłaniane przez organizm, a także leki, za których metabolizm odpowiada cytrochrom P450. Informacje o tym ostatnim warunku wyczytamy z ulotki znajdującej się w środku opakowania. Regularne łączenie grejpfruta z lekami powoduje uszkodzenia mięśni oraz nerek, nadmierne krzepnięcie krwi, palpitacje serca, zawroty głowy wraz ze słabszym samopoczuciem oraz krwawieniem z żołądka. Dlatego niezwykle istotne jest, aby uważnie czytać ulotki wszystkich tych leków, do których mamy zamiar spożyć grejpfruta. Najbezpieczniej jednak w ogóle ich ze sobą nie łączyć i na czas przyjmowania leków odstawić grejpfruty.

Oto lista potencjalnie reaktywnych leków:

Ximve, Zocor Apo-Atorva, Atorgamma, Atoris, Atorvastatin Arrow, Atorvastatin Bluefish, Atorvastatinum Farmacom, Atorvasterol, Atorvox, Atractin, Atrox, Corator, Lambrinex, Larus, Sortis, Torvacard, Torvalipin, Tulip, Xavitor, Cyclaid, Equoral, Sandimmun, Rapamune, Torisel, Certica, Angiolip, Apo-Simva,Simgal, Simorion, Simratio, Simvacard, Simvachol, Simvagamma, Simvahexal, Simvastatin Bluefish, Simvastatin Pfizer, Simvastatinum Accord, Simvasterol, Simvateva, Vasilip, Vastan, Xalkori, Sprycel, Tarceva, Tyverb, Tasigna, Votrient, Davercin, Celsentr, Cordarone, Clopidogrel GSK, Agregex, Eleveon, Omsal, Acdin, Dexatussin Junior, Robitussin Antitussicum, Robitussin Junior, Tussal Antitussicum, Tussidrill, Gripex, Dexapico, Dexapini, Warfin

Filip Siódmiak