Maląg: Rodzina to fundament i serce polityki rządu

Nasza polityka społeczna to odpowiedzialność za drugiego człowieka; rodzina to fundament i serce polityki działania naszego rządu – powiedziała w sobotę w wielkopolskim Krotoszynie minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg

Podsumowanie pracy ministerstwa rodziny i polityki społecznej w okresie rządów Prawa i Sprawiedliwości było tematem sobotniego spotkania szefowej resortu Marleny Maląg z samorządowcami z Krotoszyna i powiatu.

Jak mówiła minister przez ostatnie 6 lat w ramach polityki społecznej rząd skupił się na wsparciu rodzin. „To jest fundament i serce polityki działania naszego rządu. Tu nie chodzi tylko o wsparcie finansowe, ale o zmianę mentalności. Polityka prorodzinna musi być długofalowa, konsekwentna i stabilna” – oświadczyła Maląg.

Podkreśliła, że młodzi ludzie muszą wiedzieć, na co mogą liczyć ze strony państwa. Dlatego – jak zapewniła - działania na rzecz rodziny rozpoczęły się z chwilą przejęcia rządów przez PiS.

Wcześniej nie było żadnych programów społecznych, wspierających dzieci, rodziców czy seniorów. Dlatego, kiedy porównujemy obecny okres z tym, co działo się w 2015 r. to nie robimy tego ze złośliwości, tylko po to, żeby przypomnieć, jak było w tamtym czasie a jak żyje się dzisiaj pomimo Covidu-19 czy wojny na Ukrainie - zaznaczyła.

Na wsparcie rodzin w różnorakich programach społecznych rząd przeznaczył do dzisiaj ponad 237 mld zł. Dla przykładu minister wymieniła programy Rodzina 500 plus, Rodzinny Kapitał Opiekuńczy, Dobry Start, czy świadczenie matczyne dla tych rodziców, którzy wychowali co najmniej czworo dzieci i nie nabyli prawa do emerytury.

W ramach programu Rodzina 500 plus co miesiąc świadczenie otrzymuje 7 mln dzieci. Kapitał opiekuńczy w Polsce pobiera ponad 220 tys. dzieci na kwotę ponad 3,5 mld zł. Dla tych rodziców, którzy nie korzystają z kapitału wprowadzono dofinansowanie do opieki żłobkowej w wysokości 400 zł na dziecko. Zdaniem minister Maląg to są środki, które w realny sposób pomagają rodzinom.

Według Maląg temat żłobków będzie kontynuowany bardzo intensywnie, ponieważ w Polsce planuje się uruchomić dodatkowo 102 tysiące nowych miejsc; w budżecie na ten cel zaplanowano ponad 5 mld złotych.

Jak zaznaczyła minister rząd PiS w ramach solidarności międzypokoleniowej troszczy się też o seniorów. Od 1 marca minimalna emerytura będzie wynosiła 1588 zł. Waloryzacji zostaną poddane 13. i 14. emerytura, czyli będą wypłacone na poziomie minimalnej emerytury. „Z tym, że 14. emerytura będzie miała kryterium dochodowe, czyli jest dedykowana dla tych seniorów, którzy mają niskie uposażenia” – powiedziała minister. Średnia emerytura z doliczeniem 13. i 14. wyniesie w 2023 r. ponad 3400 zł. W porównaniu do 2015 r. jest to wzrost o ponad 130 procent.

Bardzo ważne jest wsparcie aktywności osób starszych, czyli tworzenie domów i klubów seniora, rozwijanie programów Aktywni plus czy też Wspieraj seniora. Zależy nam, żeby na terenie każdej gminy powstał klub seniora, dlatego zachęcany samorządy do składania wniosków po środki – dodała.

Jak mówiła minister, rząd PiS stara się zwiększać świadczenia dla osób niepełnosprawnych. „Wzrasta świadczenie pielęgnacyjne, które przysługuje opiekunowi osoby niepełnosprawnej. Zostało ono powiązane z minimalnym wynagrodzeniem i w tym roku wyniesie 2458 zł. Renta socjalna, przypisana do osoby niepełnosprawnej została z kolei powiązana z minimalną emeryturą i od 1 marca będzie wynosić 1588 zł” - poinformowała.

Minister przypomniała, że w celu pomocy osobom niepełnosprawnym utworzono fundusz solidarnościowy, wprowadzono świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji, programy Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej, Opieka wytchnieniowa i centra opiekuńczo-mieszkalne.

Marlena Maląg powiedziała, że Polska jest drugim państwem w Europie z najniższym bezrobociem, które wynosi obecnie 5,5 procent.

„Dzięki temu, że sytuacja na rynku racy w kraju jest bardzo dobra można było podjąć bardzo trudną decyzję, ale dająca obywatelom Ukrainy swobodny dostęp do rynku pracy. W Polsce obecnie oficjalnie zatrudnionych jest ponad 800 tys. obywateli Ukrainy i powstało ponad 10 tys. ukraińskich firm” – poinformowała.

PAP/KG