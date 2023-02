„Sieci”: Budujemy najsilniejszą lądową armię Europy

W nowym numerze „Sieci” wicepremier Mariusz Błaszczak, laureat tytułu Człowiek Wolności Tygodnika „Sieci” za 2022 r. mówi o konieczności budowy silnej armii – która odstraszy każdego potencjalnego agresora, by nawet skrawek polskiej ziemi nie był okupowany, by żadne miasteczko nie stało się ofiarą „zaczystki”. Taką, która w razie potrzeby podejmie skuteczną walkę, bo jeśli sami nie będziemy się bronili, nikt nie przyjdzie nam z pomocą na wielką skalę – dodaje ministr obrony narodowej.

W rozmowie z Jackiem i Michałem Karnowskimi Mariusz Błaszczak, wicepremier i minister obrony narodowej („To będzie najsilniejsza armia lądowa w Europie”) podkreśla, że nasz kraj rozwija się i zwiększa potencjał militarny.

Mariusz Błaszczak odnosi się również do doniesień prasowych dotyczących popularności służby wojskowej i rzekomej fali odejść żołnierzy.

Fakt najważniejszy: w ub.r. wstąpiło do wojska 13 742 zawodowych żołnierzy. To jest rekord od czasów zaniechania poboru! Odejścia też oczywiście są, to proces naturalny. Dla wielu żołnierzy zawodowych możliwość otrzymania należnych przy zwolnieniu ze służby datków, odpraw jest życiową okazją na uregulowanie spraw bytowych, spłatę kredytów. Była też pewna nieliczna grupa – mówię to z przykrością – żołnierzy, którzy zawiedli. Gdy musieli pójść bronić granicy i zobaczyli, jak uciążliwa to służba, zdecydowali się odejść. Podkreślam: zawiodło niewielu, ale tacy też byli. Przychodzą nowi, wspaniali ludzie, gotowi na poświęcenie. Obecnie w Wojsku Polskim pod bronią mamy 164 tys. żołnierzy – podsumowuje wicepremier.