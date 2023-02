Odchodzą po 30 latach pracy. Tygodnik „NIE” pustoszeje

Z tygodnikiem „Nie” rozstaje się główny zastępca redaktora naczelnego Przemysław Ćwikliński. W satyrycznym wydawnictwie przepracował 30 lat. Również inni pracownicy, w tym dziennikarze, główna księgowa i dyrektor wydawniczy złożyli wypowiedzenia, podaje portal wirtualnemedia.

Przypomnijmy, że założyciel tygodnika „Nie” Jerzy Urban zmarł w październiku 2022 roku. Miesiąc później ustalono, że będzie on nadal figurował w stopce jako naczelny redaktor tygodnika.

Przemysław Ćwikliński będzie pracował w firmie do końca miesiąca, i jak zapowiedział, nie będzie już szukał pracy w mediach.

Z ustaleń portalu wynika, że na powyższe stanowisko awansuje ktoś z obecnego zespołu.

Tygodnik „Nie” jeszcze w listopadzie 2022 roku informował, że odejście Urbana poprawiło sprzedaż tytułu.

Sprzedaliśmy o 10 proc. więcej niż zwykle egzemplarzy numeru, który był w kioskach podczas śmierci Urbana oraz o 30 proc. więcej tak zwanego numeru pogrzebowego. Potem wszystko wróci do normalnego poziomu, czyli będziemy sprzedawać 20-22 tysiące egzemplarzy. Pociesza nas to, że nasi czytelnicy nie wyobrażają sobie innego sposobu czytania gazety, a po drugie wymierają wolniej, niż by się to mogło wydawać, przyznano.