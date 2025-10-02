Makro zamyka cztery hale! 400 osób traci pracę

Makro Cash and Carry Polska przechodzi bolesną restrukturyzację. Firma ogłosiła zamknięcie czterech hal w Rybniku, Słupsku, Toruniu i Zabrzu i redukcję około 400 etatów. To decyzja motywowana rosnącymi kosztami operacyjnymi i koniecznością dostosowania się do zmian na rynku. Dla wielu pracowników oznacza to jednak koniec kilkunastoletniego etapu życia zawodowego.

O zamknięciu hal poinformowała na Facebooku Organizacja Zakładowa NSZZ „Solidarność” działająca przy Makro. „Zdjęcia pustych półek i magazynów najlepiej oddają to, co dziś czujemy – żal, pustkę i smutek. To nie tylko koniec miejsca pracy dla wielu osób, ale także koniec ważnego etapu dla naszych lokalnych społeczności” – napisali związkowcy.

„Solidarność” podziękowała pracownikom za lojalność i zaangażowanie, deklarując dalsze wsparcie dla zwalnianych. Proces redukcji etatów był prowadzony stopniowo, a firma zapewniała, że pomaga przygotować ludzi do poszukiwania nowych zajęć.

Toruń najbardziej poszkodowany

W toruńskim oddziale pracę miało stracić 67 osób. Wielu z nich było związanych z Makro od początku działalności hali – nawet przez 18 lat. W związku ze zwolnieniami grupowymi firma przekazała informację do Powiatowego Urzędu Pracy, który rozpoczął wspólną akcję z Centrum Wsparcia Biznesu. Jego dyrektor, Łukasz Szarszewski, zaapelował do wszystkich firm poszukujących pracowników na stanowiska zbieżne z określonymi przez Makro i zachęcił je do przesyłania ofert.

Strategiczna zmiana

Makro podkreśla, że decyzja nie była łatwa, ale konieczna. Firma chce skupić się na rozwijaniu innych obszarów działalności, które mają zapewnić lepsze wyniki finansowe. Restrykcyjna polityka kosztowa ma pozwolić na dostosowanie się do dynamicznie zmieniającego się rynku handlu. Dla setek osób to jednak niewielkie pocieszenie. Zamknięcie hal oznacza utratę miejsc pracy i konieczność rozpoczęcia nowego etapu zawodowego. „To nie tylko koniec miejsca pracy, ale także koniec wspólnoty, którą budowaliśmy przez lata” – podkreślają pracownicy.

