Nadchodzi Święto Dobrej Książki
Spotkania autorskie, nowości wydawnicze, warsztaty edukacyjne – to tylko skromna zapowiedź atrakcji, jakie niosą za sobą jubileuszowe XXX Targi Wydawców Katolickich.
Już za kilka tygodni od 9 do 12 października w Arkadach Kubickiego Zamku Królewskiego w Warszawie wystawcy zaprezentują ofertę najciekawszych publikacji wydanych w ostatnich latach.
Targi Wydawców Katolickich to jedno z najstarszych, organizowanych nieprzerwanie w Polsce wydarzeń targowych, dedykowanych książce, a każda kolejna edycja gromadzi coraz większą liczbę odwiedzających. W roku ubiegłym frekwencja przekroczyła 40 tysięcy osób.
W tym roku, w programie towarzyszącym znajdzie się kilkadziesiąt godzin wydarzeń, skoncentrowanych wokół wielu gatunków książek m.in. o tematyce religijnej, edukacyjnej, historycznej. Na program złoży się blisko 300 aktywności – debat, dyskusji, szkoleń, warsztatów dla dzieci i młodzieży oraz spotkań przy stoiskach z udziałem niemal 200 autorów.
Wręczenie Nagrody Feniks za rok 2024
Jak co roku, Stowarzyszenie Wydawców Katolickich zaprasza na wręczenie Nagrody Feniks za rok 2024. To nierozerwalne z Targami wydarzenie będzie miało miejsce podczas uroczystej Gali i koncertu w sobotę 11 października w Katedrze Polowej Wojska Polskiego (Warszawa, ul. Długa 13/15).
Wkrótce na stronie www.swk.pl będzie zamieszczony szczegółowy program wydarzeń.
