Co dalej z gazem? Cena kontraktów mocno w dół!

We wtorek przed godz. 10 gaz ziemny w holenderskim hubie TTF w kontraktach na marzec podrożał o 8,59 proc., do 59.85 euro za MWh, a w kontraktach na kwiecień o 7,88 proc., do 60,60 euro za MWh. W kontraktach majowych gaz był droższy o 8,03 proc., z ceną 60,875 euro za MWh