NASK ostrzega przed kolejną kampanią phishingową wycelowaną w klientów mBanku

Oszuści namawiają do kliknięcia w podany w wiadomości link, który prowadzi do fałszywej strony mBanku i wyłudzają w ten sposób dane logowania do bankowości internetowej.

Zespół CSIRT (Computer Security Incident Response Team) Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej poinformował w środę, że zaobserwował kolejną kampanię phishingową wycelowaną w klientów mBanku.

„Przestępcy w wysyłanych wiadomościach email informują o wyrywkowej kontroli mającej ustalić, czy ostatnio wykonane transakcje były wynikiem oszustwa, czy też zostały wykonane przez użytkownika” - pisze NASK.

Sieć dodaje, że pod groźbą zawieszenia usług bankowości internetowej oszuści namawiają do kliknięcia w podany w wiadomości link, który prowadzi do fałszywej strony mBanku. „Oszustwo ma na celu wyłudzenie danych uwierzytelniających do bankowości internetowej” - poinformowano.

Czytaj też: Rosyjski Google doświadczył poważnego wycieku danych!

PAP/KG