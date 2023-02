Szef MON: armia licząca 300 tys. żołnierzy realna

Cel, który sobie postawiliśmy - Wojsko Polskie liczące 300 tys. żołnierzy jest jak najbardziej realny, mówił w Sejmie wicepremier, szef MON Mariusz Błaszczak. Dodał, że MON stworzyło atrakcyjne warunki służby, a w ubiegłym roku rekordowa była liczba przyjęć.

W czwartek Sejmie podjęto temat zwiększonej liczby odejść z wojska.

Łącznie z armii odeszło prawie 13,5 tys. żołnierzy. Ostatnio informował pan, że w ubiegłym roku powołaliśmy do służby wojskiej 13 742 żołnierzy zawodowych - to znaczy, że z armii odeszło praktycznie tylu, w ubiegłym roku i styczniu tego, ilu przyszło do armii w ubiegłym roku” - zwrócił się Grabarczyk do Błaszczaka. Dodał, że dla wojska zamawiana jest nowa broń, ale nie będzie jej miał kto obsługiwać. „Jest problem, problem ukrywany przez MON, powiedział Grabarczyk. Zaapelował do resortu obrony, by prawda nie była ukrywana i zadeklarował, że opozycja również chce silnej i licznej armii i gotowa jest w tej sprawie pomóc.