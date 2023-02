Prezydent: bez zachodniej broni Ukraina sobie nie poradzi

Prezydent RP Andrzej Duda oświadczył w piątek w stacji Sky News, że bez zachodniej broni Ukraina sobie nie poradzi, bo jest ona jedynym sposobem, by mogła zniwelować przewagę ilościową Rosji. Wyraził też obawę, że wojna nie zakończy się w ciągu najbliższego roku

Prezydent Duda, mówiąc o tym, czego Ukraina potrzebuje najbardziej, wskazał - przekazując to, co mu powiedział jej prezydent Wołodymyr Zełenski - na systemy obrony przeciwlotniczej, nowoczesne czołgi, a w przyszłości także na nowoczesne samoloty.

Podkreślił, że niezwykle istotny jest czas, bo spodziewana nowa rosyjska ofensywa może się zacząć w każdej chwili, a nawet pojawiają się informacje, że już się zaczęła.

Jeżeli nie dostarczymy Ukrainie tego sprzętu, to na pewno sobie ona nie poradzi. Jeżeli ten sprzęt dostarczymy, to jest ogromna szansa na to, że Ukraińcy zdołają się obronić. To jest także wielki test dla NATO - czy NATO potrafi się przeciwstawić rosyjskiemu imperializmowi, czy NATO jest w stanie postawić tę tamę wobec niesprawiedliwości, wobec barbarzyństwa, wobec łamania prawa międzynarodowego. To jest wielki test dla nas wszystkich - przekonywał Duda.