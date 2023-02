Ponad 30 krajów wzywa MKOl do wyjaśnień ws. Rosjan

Rządy ponad 30 krajów, w tym Polski, w liście opublikowanym w poniedziałek wzywają MKOl do wyjaśnienia m.in. definicji „neutralności”, która ma dotyczyć sportowców rosyjskich oraz białoruskich

Dopóki te fundamentalne kwestie oraz istotny brak jasności i konkretnych szczegółów na temat modelu neutralności nie zostaną rozwiązane, nie zgadzamy się, aby rosyjscy i białoruscy sportowcy zostali dopuszczeni do rywalizacji – napisano w liście.

Wśród sygnatariuszy dokumentu są oficjele m.in. ze Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Francji, Kanady i Niemiec, a te pięć krajów reprezentowało prawie jedną piąta wszystkich sportowców na igrzyskach w Tokio w 2021 roku, gdzie łącznie wystąpiło 11 326 zawodników.

List, podpisany także przez stronę polską, był efektem szczytu, który odbył się online 10 lutego z udziałem przedstawicieli rządów. Wysłuchali oni wypowiedzi prezydenta Wołodymyra Zełenskiego. Przywódca Ukrainy zaznaczył, że rosyjscy sportowcy nie mają miejsca na igrzyskach w Paryżu dopóki trwa inwazja tego kraju na Ukrainę.

MKOl próbuje znaleźć sposób na dopuszczenie Rosjan i Białorusinów do igrzysk olimpijskich, powołując się na opinię ekspertów ONZ ds. praw człowieka, którzy uważają, że sportowcy z tych krajów nie powinni być dyskryminowani tylko ze względu na posiadane paszporty. MKOl chce, aby zawodnicy z tych państw, którzy nie wspierają wojny, mogli rywalizować jako sportowcy neutralni, bez symboli narodowych.

Uznając, że jeśli istnieje argument przemawiający za tym, aby rywalizowali jako neutralni sportowcy, przedstawiciele ponad 30 rządów zauważyli we wspólnym liście, jak ściśle sport i polityka są ze sobą powiązane w Rosji i na Białorusi, które 24 lutego zeszłego roku zaatakowały Ukrainę.

Mamy poważne obawy co do tego, jak w praktyce będzie przebiegało dla rosyjskich i białoruskich olimpijczyków konkurowanie na zasadach neutralności – bez identyfikacji z własnym krajem, jak chce tego MKOl. Sportowcy z tych krajów są bezpośrednio finansowani i wspierani przez ich państwa. W przeciwieństwie np. do profesjonalnych tenisistów”– wskazano w liście.