SNAJPERZY - tak działają podczas wizyty Joe Bidena!

Wizyta prezydenta Joe Bidena to ogromna operacja logistyczna, w której wiele jest działań ściśle tajnych i niewiele oficjalnych.

Zazwyczaj snajperzy ochraniający głowę państwa wystawiani są ze służb kraju gospodarza, jednakże delegacjom prezydenta USA towarzyszą agenci Secret Service. Polska grupa snajperów reprezentowana jest m.in przez Służbę Ochrony Państwa (SOP) oraz żołnierzy Wojska Polskiego.

Administratorem takiej wizyty jest zawsze Secret Service, które współpracuje bezpośrednio ze Służbą Ochrony Państwa. Natomiast w całą operację zaangażowane są też inne służby, w tym znaczne siły policyjne z Centralnym Pododdziałem Kontrterrorystycznym włącznie, wyjaśnia w wywiadzie dla Onetu Wojciech Majer, były szef policyjnego Biura Operacji Antyterrorystycznych (BOA)

Podczas wizyty snajperzy ulokowani będą na dachach budynków wywierając niejako presję psychologiczną, odstraszając samą swoją obecnością potencjalnych zamachowców. Prócz tej grupy „widocznych” snajperów, niezauważalnie pracować będzie grupa snajperów, których nie sposób dojrzeć, jak również snajperzy mogący znajdować się na pokładach śmigłowców.

Zaangażowane będą tu na pewno grupy wsparcia taktycznego, których zadaniem jest bezpośrednie odpieranie zamachów terrorystycznych. Na pewno zostaną rozmieszczeni strzelcy wyborowi, którzy będą musieli obserwować poszczególne sektory wraz z obserwatorami, którzy razem z nimi będą wszystko monitorowali, dodaje Wojciech Majer

Kontr snajperzy to doskonale wyszkoleni, precyzyjni strzelcy wyborowi odpowiedzialni za identyfikację zagrożeń z dużej odległości i łagodzenie ich w koordynacji z innymi elementami taktycznymi. Agenci CS wyposażeni są w karabiny (np. Remington 700 ) oparte na systemie podwozia typu bolt-action AX firmy Accuracy International (AXAICS). Ta zaawansowana platforma została zaprojektowana do strzelania z niezwykłą precyzją i umożliwia dostosowanie kalibru, działania i kombinacji luf do ich konkretnych potrzeb.

Prezydent Stanów Zjednoczonych to jedna z najpilniej strzeżonych osób na świecie.(…) Z pewnością będzie też dużo pracy w formule niejawnej. Funkcjonariusze operacyjni będą kontrolowali poszczególne sektory pod względem podejrzanych osób, nietypowych zachowań itd. Najczęściej zajmuje się tym Wydział Terroru Kryminalnego Komendy Stołecznej Policji, dodaje gość Onetu.

Secret Service posiadają w swoich szeregach komórkę Counter Sniper Team (CS), której agenci zapewniają obserwację z dalekiego zasięgu i zbieranie informacji w czasie rzeczywistym w zewnętrznych miejscach odwiedzanych przez osoby chronione przez Secret Service.

Organizując taką wizytę, trzeba wykonać szereg czynności. Na pewno będzie to duże wyzwanie dla działań rozpoznawczych minersko-pirotechnicznych, czyli pod względem neutralizacji potencjalnych ładunków wybuchowych. Będzie to dotyczyło całych kwartałów ulic i wiązało się z kontrolą ludzi, pojazdów oraz przyległych budynków. Sprawdzane będą wszystkie miejsca, w których potencjalnej można umieścić bombę, np. betonowe kosze na śmieci. W odpowiedni sposób zabezpiecza się nawet studzienki kanalizacyjne – wymienia Majer w Onecie.

W skład zespołu snajperskiego mogą wchodzić inni strzelcy wyposażeni w półautomatyczny karabin, który nie oferuje ekstremalnego zasięgu ani precyzji karabinu podwoziowego AX, ale zapewnia większą objętość ognia i jest bardziej odpowiednia do średniego zasięgu. W związku z tym osoba z bronią o większym zasięgu może bardziej pracować w roli kontr-snajpera, podczas gdy druga osoba może być wyposażona w osłonę przed zagrożeniami z krótszego zasięgu przeciwko wielu przeciwnikom. Każdy z nich może również działać jako obserwator dla drugiego. Taka forma współpracy pozwala na efektywniejszą ochronę i redukuje potencjalne zagrożenia.

Są też zadania związane z pracą normalnej, umundurowanej policji. Chodzi przede wszystkim o zabezpieczenie rond, dróg przejazdu, wszystkich ciągów komunikacyjnych. To są setki, jeśli nie tysiące zadań do wykonania. Dlatego policja z pewnością będzie się też posiłkować wsparciem z innych garnizonów, dodaje Wojciech Majer, były szef policyjnego Biura Operacji Antyterrorystycznych (BOA)

