PGE: Konsultacje ws. budowy magazynu energii Żarnowiec

PGE prowadzi konsultacje rynkowe w sprawie budowy bateryjnego magazynu energii przy Elektrowni Szczytowo-Pompowej Żarnowiec - jednego z największych tego typu projektów w Europie - poinformowała PAP spółka. Inwestycja ma być realizowana w latach 2024-2027.

PGE Polska Grupa Energetyczna (PGE) poinformowała PAP, o uruchomieniu wstępnych konsultacji rynkowych dotyczących projektu budowy wielkoskalowego Bateryjnego Magazynu Energii (BMEE) przy Elektrowni Szczytowo-Pompowej Żarnowiec. Jak podkreśliła spółka jest to jeden z największych tego typu projektów na skalę europejską. Moc magazynu będzie nie mniejsza niż 200 MW, a pojemność ponad 820 MWh - podano.

PGE zaznaczyła, że etap konsultacji poprzedza postępowanie zakupowe, a jego celem jest rozpoznanie optymalnych wariantów realizacji inwestycji oraz przygotowanie dokumentacji zakupowej w sposób, który zapewni jak najbardziej konkurencyjny charakter przetargu. „Oferty będą składane na zakończenie postępowania zakupowego na wybór wykonawcy zgodnie z zasadami PZP. Spodziewany termin składania ofert to czwarty kwartał bieżącego roku” - podała PGE.

Spółka zaznaczyła, że w tej chwili nie ma ściśle określonego terminu uruchomienia postępowania zakupowego.

Jak ujawniła, zgodnie z założeniami inwestycja będzie realizowana w latach 2024-2027.

„Jest to okres, kiedy powinno nastąpić sporządzenie dokumentacji projektowej, uzyskanie pozwolenia na budowę dla poszczególnych elementów projektu oraz dostawa i na końcu tego okresu uruchomienie inwestycji. Plan zakłada wyłonienie wykonawców zadania i pozyskanie wieloletniego kontraktu na Rynku mocy. Jeśli PGE pozyska kontrakt mocowy w roku 2023, to początek realizacji obowiązku mocowego przypada na rok 2028” - podała PGE. Obowiązek mocowy to zobowiązanie dostawcy mocy do pozostawania w gotowości do dostarczania określonej mocy elektrycznej do systemu oraz do jej dostawy także okresach zagrożenia.