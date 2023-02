InPost uruchomił nowy sklep internetowy

InPost uruchomił sklep internetowy Out Of The Box, w którym klienci mogą nabyć oryginalne produkty tworzone w większości przy współpracy z polskimi producentami

W sklepie można znaleźć produkty w ramach sześciu kategorii: dom i ogród, dla dzieci, klocki, ubrania, outdoor i sport oraz materiały do pakowania. Oferta będzie systematycznie wzbogacana o nowe produkty.

W Out Of The Box można znaleźć wiele oryginalnych produktów do domu, oryginalne ubrania, zabawki oraz akcesoria, które z pewnością przydadzą się na co dzień - jesteśmy pewni, że każdy znajdzie coś dla siebie. Asortyment sklepu to też wiele świetnych pomysłów na prezent dla dziecka […]. A to dopiero początek - zamierzamy sukcesywnie wzbogacać ofertę sklepu o nowe unikatowe produkty - powiedziała dyrektor marketingu InPost Anna Heimberger, cytowana w komunikacie.