Orlen wśród 150 największych

- Nie było i nie ma u nas żadnych problemów z dostawami paliwa. Jesteśmy w pełni bezpieczni energetycznie. PKN Orlen jest teraz tak istotną firmą i tak dużym graczem, że nawet największe kraje europejskie się z nami liczą – mówił dziś wiceprezes Jan Szewczak podczas konferencji prasowej, podsumowującej wyniki czwartego kwartału 2022 roku

PKN Orlen po raz pierwszy zaprezentował wyniki po zakończeniu konsolidacji, czyli uwzględniające działalność także Energi, Lotosu oraz PGNiG. Koncern jako grupa osiągnęła w czwartym kwartale ub.r. ponad 100 miliardów złotych przychodów i zysk netto w wysokości 8,1 miliarda złotych. Wiceprezes Jan Szewczak wskazał główne czynniki, jakie miały wpływ na wyniki: rynek surowców, który „nadal nie jest zrównoważony”, a w ubiegłym roku była ogromna zmienność notowań surowców, na przykład od niezwykle wysokich poziomów – 350 euro za 1 MWh gazu do gwałtownego spadku do 60-70 euro, a także gdy chodzi o kursy walut czy ceny pozwoleń na emisję. Zdaniem wiceszefa PKN Orlen, jeśli zysk oczyszczony koncernu - w wysokości ok. 8 mld zł - zostanie porównany do poziomu przychodów, to „mieści się w średniej europejskiej”. - To był rok dobry dla wszystkich koncernów sektora –mówił. - To co się dzieje na rynku i wyniki, jakie osiągnęliśmy, pokazuje słuszność wybranej przez nas drogi czyli budowy koncernu multienergetycznego.

I dodał, że Orlen obsługuje ok. 100 mln ludzi – klientów i jest w grupie 150 największych firm.

W ubiegłym roku PKN Orlen wydał blisko 20 mld zł na projekty inwestycyjne, głównie zwiększające bezpieczeństwo energetyczne nie tylko Polski ale i regionu. Wiceprezes Szewczak odpowiedzialny za finanse, zapowiedział zwiększenie nakładów inwestycyjnych nawet do 36 mld zł rocznie. Już 28 lutego koncern przedstawi nową strategię na kolejne lata, uwzględniając nowe realia rynkowe i przedstawi więcej danych.

Czarny PR

Wiceprezes Szewczak nazwał „czarnym PR-em nieodpowiedzialne wypowiedzi ludzi świata polityki - „głównie opozycji i środowisk z nią związanych, że Orlen zawyżał ceny paliwa”. - Straszenie klientów jest nieodpowiedzialne, nie udało się osiągnąć tym ludziom celu, choć była taka akcja prowadzona - stwierdził. - Jesteśmy niemal stale obiektem ataków medialnych. To sytuacja bez precedensu.

Zdaniem wiceprezesa Jana Szewczaka marże, jakie osiąga PKN Orlen, „o których mówią zwłaszcza Ci, którzy nie wiedzą, skąd się one biorą, wynikały przede wszystkim z sytuacji na rynku diesla”. Pojawiły się - w kontekście sankcji nałożonych na Rosję za jej agresję na Ukrainę - obawy o niedobór tego paliwa, a ponieważ część rafinerii europejskich zamknięto, to cena była wysoka.

Podkreślił również znaczenie – zwłaszcza „z dzisiejszej perspektywy” - porozumienia z Saudi Aramco w ramach fuzji z Grupą Lotos. - Mamy 20 mln ton ropy zagwarantowane od tego stabilnego partnera - stwierdził. - Gdyby nie współpraca z tym koncernem sytuacja byłaby znacznie trudniejsza, a tymczasem wkrótce po napaści Rosji na Ukrainę Orlen mógł zrezygnować z dostaw rosyjskich droga morską. Być może już w przyszłości w ogóle nie powrócimy do importu ropy z kierunku wschodniego.

PKN Orlen ma w planach także zawarcie nowych długoterminowych kontraktów na dostawy ropy.

Wiceprezes zapewnił, że PKN Orlen jest przygotowany na każdy scenariusz, gdy chodzi o wprowadzenie przez Zachód nowych sankcji na Rosję. - Teraz 90 proc. dostaw ropy mamy z kierunków innych niż wschodni, ale reszta zależy od decyzji UE i sankcji. Nie możemy narażać koncernu na odpowiedzialność odszkodowawczą w związku z zerwaniem kontraktów z rosyjskimi firmami – dodał.

Kierunek – transformacja

Będziemy realizować w kolejnych latach każdą inwestycję mogącą wzmocnić bezpieczeństwo energetyczne Polski, poza tym będziemy kontynuować wszystkie rozpoczęte projekty – zapewnił Jan Szewczak.

W ramach obecnie obowiązującej strategii PKN Orlen przygotowuje inwestycje zarówno w zakładach rafineryjnych, jak i części petrochemicznej oraz – w związku z unijną polityką klimatyczną – w odnawialne źródła energii, jak morskie farmy wiatrowe czy fotowoltaice na lądzie.

Wiceprezes przyznał, że transformacja energetyczna to olbrzymie wyzwanie. - Nie będzie transformacji w naszym kraju bez odpowiedniego zaangażowania i wysiłku Orlenu. Wymagania w zakresie zero emisyjności rosną w UE pomimo wojny za naszą wschodnią granicą - dodał. Agnieszka Łakoma

Wolf Strategiczne

Popławska