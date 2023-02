Diesel gwałtownie tanieje! A co z ceną benzyny?

W najbliższych dniach obniżki cen paliw, zwłaszcza ON, jeśli się utrzymają będą o wiele mniejsze - uważają analitycy Reflex. Wskazali, że od początku lutego ceny diesla na stacjach spadły już średnio 45 gr na litrze.

Analitycy wskazali, że w lutym najbardziej - i to na korzyść kierowców - zmieniały się ceny oleju napędowego.

Ich zdaniem ceny paliw na stacjach pozostają wciąż na dużo wyższym poziomie w porównaniu do poziomów sprzed roku.

„Za benzynę bezołowiową 95 i 98 płacimy odpowiednio 1,15 i 1,55 zł na litrze więcej niż przed rokiem, olej napędowy jest droższy o 1,59 zł/l, a autogaz o 52 gr/l. Jest to porównanie do sytuacji z 24 lutego ub. r., to jest z pierwszego dnia wojny w Ukrainie” - ocenili analitycy, dodając, że kolejne dni wojny przyniosły gwałtowny wzrost cen paliw na stacjach i w okresie do połowy marca ub. r. podwyżki cen benzyn bezołowiowej 95 i 98 wyniosły odpowiednio 1,66 i 1,84 zł/l , olej napędowy zdrożał o 2,49 zł/l, a autogaz o 1,12 zł/l.