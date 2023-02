Koalicja samolotowa dla Ukrainy pilnie potrzebna!

Jest potrzebna koalicja samolotowa dla Ukrainy, podobnie jak działająca koalicja czołgowa - powiedział w piątek prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Dodał, że zacząć trzeba od szkoleń pilotów, które mogą potrwać cztery, pięć miesięcy.

We wspólnym wywiadzie telewizyjnym w Polsat News prezydenci Polski Andrzej Duda i Ukrainy Wołodymyr Zełenski odnieśli się do wypadającej w piątek rocznicy pełnowymiarowej rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Prezydent Ukrainy był pytany m.in. o kwestię dostaw uzbrojenia dla Ukrainy, w tym samolotów.

W odpowiedzi Zełenski wskazał, że nie znamy planów prezydenta Rosji Wladimira Putina, ale „aby go zatrzymać potrzebna jest odpowiednia broń w standardzie NATO, która jest efektywna i może być odpowiedzią na te miliony osób, których tak (Putinowi-PAP) nie żal Rosji i które rzuca na śmierć„.

„Potrzebna jest broń dalekiego zasięgu - nie do naszej ofensywy, ale żeby bronić naszych ludzi, bo broń wroga znajduje się w odległości, do której nie sięga nasza broń i mamy stałe straty wśród ludności cywilnej” - mówił prezydent Ukrainy.

Jak mówił, dlatego potrzebne są czołgi, gdyż Ukraina sama nie może się przeciwstawić licznym czołgom rosyjskim. „A ludzi nam szkoda. Nie możemy rzucać ludzi pod czołgi, jak to czyni Rosja” - zaznaczył.

Z kolei samoloty to forma „obrony przestrzeni powietrznej”. „W całym świecie nie ma tylu rakiet obrony powietrznej, by strącać rosyjskie pociski. Ostatni pakiet dronów irańskich liczy 500 sztuk, wkrótce zostaną zastosowane przeciw nam. Dlatego powinniśmy stosować różną broń i likwidować zagrożenia z powietrza we współpracy obrony powietrznej z samolotami” - wskazał Zełenski.