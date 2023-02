Rosyjski gaz dawał bezpieczeństwo? "Trzeba być ignorantem"

Platforma Obywatelska dbała o bezpieczeństwo energetyczne Polski? Janusz Kowalski zwraca uwagę na drobny szczegół

Politycy opozycji w ostatnich dniach ponownie próbują atakować polski rząd i państwowe spółki energetyczne. Co więcej, usiłują przekonać, że to za czasów ich rządów dbano o bezpieczeństwo energetyczne kraju. Nie byłoby nic w tym dziwnego, gdyby nie fakt, iż sami jako jeden z elementów bezpieczeństwa wymieniają…. import gazu przez rurociąg jamalski, na co zwraca uwagę Janusz Kowalski.

Dla przypomnienia - rok 2022 miał być ostatnim rokiem obowiązywania kontraktu jamalskiego, jednak to właśnie Rosjanie nie dotrzymali swoich zobowiązań i zerwali go jeszcze w trakcie roku.

Skąd ataki opozycji?

PKN Orlen poinformował w sobotę, że nie otrzymuje dostaw ropy naftowej z Rosji. Dostawy rurociągiem Przyjaźń do Polski zostały wstrzymane przez stronę rosyjską. Orlen podkreślił jednocześnie spółka jest w pełni przygotowana na taką sytuację, a dostawy do jej rafinerii mogą odbywać się w całości drogą morską. Wstrzymanie dostaw nie będzie mieć zatem wpływu na zaopatrzenie polskich odbiorców w produkty spółki, w tym benzynę i olej napędowy.

Od początku lutego 2023 r., po wygaśnięciu kontraktu z firmą Rosnieft, dostawy rosyjskiej ropy pokrywały tylko ok. 10 proc. zapotrzebowania Orlenu na ten surowiec. Były to wyłącznie dostawy rurociągowe, na które nie zostały wprowadzone międzynarodowe sankcje.

Sytuacja wywołała kolejne ataki polityków opozycji. Próbują przekonać, że obecny rząd w ostatnich miesiącach nadal korzystał z rosyjskich surowców i robił to celowo. Zapominając jednocześnie, jak to za ich czasów polska energetyka uzależniała się od wschodu.

PAP, KG