Premier o 13. i 14. emeryturze. Kiedy zostaną wypłacone?

Z całą pewnością również w tym roku wypłacone zostaną 13. i 14. emerytura, bo jest to nasze zobowiązanie wobec seniorów - powiedział w poniedziałek w Gryfowie Śląskim premier Mateusz Morawiecki. Dodał, że dla rządu PiS zapewnienie seniorom godnego życia jest sprawą fundamentalną.

Premier przypomniał, że za czasów Platformy Obywatelskiej wiek emerytalny został podwyższony a emerytury i waloryzacja rent i emerytur były „głodowe”.

„Jeszcze w 2015 r. minimalna emerytura netto to było około 760 zł. Tu mamy ich podnoszenie wieku emerytalnego. A my w maksymalny sposób podnosimy emerytury i waloryzacje, które będą najwyższe w tym roku. W historii III RP nigdy nie było w wartościach bezwzględnych takiego przyrostu łącznego emerytur, gdzie minimalna emerytura, i co najmniej każda emerytura, musi wzrosnąć co najmniej o 250 zł” - ocenił.