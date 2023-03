Wydłużenie wieku emerytalnego? Minister Maląg odpowiada

Nie po to przywracaliśmy wiek emerytalny, aby teraz pracować nad jego wydłużeniem. Przejście na emeryturę po osiągnięciu odpowiedniego wieku powinno być wyborem, a nie przymusem – powiedziała w środę minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

Na środowej konferencji prasowej minister rodziny Marleny Maląg i prezes ZUS prof. Gertrudy Uścińskiej padło pytanie, kiedy będzie konieczne podniesienie wieku emerytalnego z powodu niekorzystnych czynników demograficznych.

Wprowadzenie takiego rozwiązania rekomenduje Polsce m.in. Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD). W jej najnowszym raporcie zwrócono uwagę, że przyszli emeryci będą pobierać coraz niższe świadczenia w porównaniu ze średnią płacą.

Minister rodziny Marlena Maląg, odnosząc się do tej kwestii, powiedziała, że przejście na emeryturę po osiągnięcie odpowiedniego wieku powinno być wyborem, a nie przymusem, dlatego rząd wprowadził wiele instrumentów zachęcających do dłuższego pozostawania na rynku pracy. Jak wskazała, jest to na przykład PIT 0 dla seniorów.

Nie po to przywracaliśmy wiek emerytalny (60 lat dla kobiet, 65 lat dla mężczyzn), aby teraz pracować nad jego wydłużeniem, oświadczyła szefowa MRiPS.

Do tego tematu odniosła się także prezes ZUS.

Od 1999 r. w Polsce obowiązuje system emerytalny, który opiera się na tym, że emerytura wynika z tego, jak długo pracujemy, ile zgromadzimy kapitału i kiedy przejdziemy na emeryturę. To jest system, który dla państwa, nawet w perspektywie wyzwań demograficznych, jest bezpieczniejszy niż stary system emerytalny, który był bardzo kosztowny, oceniła prof. Uścińska.

Jak dodała, trzeba informować o tym, że należy opłacać składki i kontrolować stan swojego konta emerytalnego.

To będzie później decydowało o wysokości emerytury – ile lat pracujemy, ile uzbieramy kapitału i kiedy przejdziemy na emeryturę, zaznaczyła szefowa ZUS.

Podkreśliła, że rynek pracy powinien czerpać z doświadczenia, wiedzy i kompetencji osób w wieku 60 plus.

Kalkulator emerytalny wprowadzony w 2017 r. był takim instrumentem, który miał pomóc w podejmowaniu takich decyzji. Cieszy się on dużym powodzeniem. Wykonano tam 30 mln obliczeń, czyli jest poprawa stanu informacji i świadomości, skąd bierze się emerytura, wskazała prof. Uścińska.

pap, jb