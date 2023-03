Konkurs historyczny „Polskie serce pękło. Katyń 1940”. Ostatnie dni na nadsyłanie prac!

24 marca mija termin nadsyłania prac na tegoroczną IV edycję ogólnopolskiego konkursu historycznego „Polskie serce pękło. Katyń 1940”. W wydarzeniu konkursie udział mogą brać uczniowie szkół ponadpodstawowych i studenci. Pomysłodawczynią przedsięwzięcia jest marszałek Sejmu Elżbieta Witek

Podczas inauguracji tegorocznej edycji Marszałek Sejmu zwróciła uwagę na – niestety – wyjątkową aktualność tematyki konkursu, w kontekście zbrodni jakich wojska rosyjskie dopuszczają się na okupowanych terenach Ukrainy.

To, co dzieje się za wschodnią granicą – okrutna wojna, napad na Ukrainę – pokazuje, że metody Rosjan nie zmieniają się. Warto pamiętać o tym, co działo się w latach 1939-1940 – podkreślała Elżbieta Witek.

Konkurs, choć dotyka najbardziej bolesnych kart polskiej historii, cieszy się dużym zainteresowaniem młodych Polaków. Do tej pory, w trzech poprzednich edycjach wzięło w nim udział ponad 5 tysięcy uczniów z ponad 2 tysięcy szkół i uczelni.

Chodziło o to, by wśród młodych ludzi rozbudzić ciekawość nt. naszej historii, historii najnowszej, a Katyń przez wiele lat było jedną z kart historii zamkniętą dla nas Polaków – mówiła w czasie inauguracji IV edycji Marszałek Sejmu, wyrażając jednocześnie zadowolenie z zainteresowania młodych ludzi polskimi dziejami oraz wdzięczność ze wsparcie, jakie otrzymują w tym względzie od nauczycieli, rodziców i opiekunów.

Przypomnijmy, że w tegorocznej edycji konkursu znalazły się aż cztery kategorie: pierwsze trzy są przeznaczone dla uczniów szkół ponadpodstawowych, a czwarta dedykowana jest studentom studiów stacjonarnych i zaocznych I i II stopnia. Wśród kategorii dla młodzieży ze szkół ponadpodstawowych jest praca plastyczna, utwór literacki oraz tekst piosenki.

Praca plastyczna ma polegać na przygotowaniu ilustracji do publikacji nt. zbrodni katyńskiej. Utwór literacki z kolei ma dotyczyć tematu: „To także walka. Codzienność polskich oficerów w obozach NKWD w Kozielsku, Ostaszkowie i Starobielsku w latach 1939-1940”. W ocenie Marszałek Sejmu to ważna i interesująca tematyka.

Pokazuje także w jaki sposób troszczono się, walczono o zachowanie godności polski oficerów, patriotyzmu, przy próbach przekupienia ich przez żołnierzy sowieckich z NKWD. Pokazuje ich postawę na co dzień w tych najtrudniejszych obozowych warunkach – mówiła Marszałek i wskazała też na cieszącą się ogromną popularnością kategorię, w której zadaniem jest napisanie tekstu piosenki. Tradycją już jest, że orkiestra reprezentacyjna Wojska Polskiego nagrywa do takiej piosenki melodię i potem wykonuje tę piosenkę, co dla uczestników, którzy właśnie podejmują ten trzeci temat jest niezwykle atrakcyjne – zauważyła.

Marszałek Sejmu poinformowała również, że kategoria skierowana do studentów to napisanie scenariusza lekcji na taki sam temat jak w przypadku pracy literackiej, którą będą tworzyć uczniowie szkół ponadpodstawowych.

Elżbieta Witek zapowiedziała, że dla zwycięzców, którzy zdobędą pierwsze, drugie i trzecie miejsce czekają bardzo atrakcyjne nagrody, ale nagrodzeni będą także uczestnicy zajmujący lokaty od czwartej do dziesiątej.

Prace konkursowe można nadsyłać do 24 marca 2023 r. W konkursie mogą brać udział osoby, które przesłały już swoje prace do poprzednich edycji. Finał konkursu jest planowany na 15 kwietnia, zaś miejsce zostanie ogłoszone w późniejszym terminie. Wszelkie pytania związane z organizacją przedsięwzięcia można jeszcze kierować na adres mailowy konkurs@sejm.gov.pl albo od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00 pod numerem telefonu 22 694 16 13. Szczegółowe informacje nt. konkursu, wraz z regulaminem, są dostępne na stronie internetowej www.konkurskatynski.pl.

W komitecie honorowym konkursu zasiadają: prezydent Andrzej Duda – przewodniczący tego gremium, a także marszałek Sejmu Elżbieta Witek, wiceprezes Rady Ministrów, minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak, minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Kamiński, minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek oraz prezes Instytutu Pamięci Narodowej Karol Nawrocki.

Materiał powstał we współpracy z Kancelarią Sejmu