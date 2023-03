Kogo ugodzi Kindżał? Kto sobie z nim poradzi?

Rosyjskie lotnicze rakiety hipersoniczne Kindżał lecą z prędkością 8-10 tys. kilometrów na godzinę i do tego mogą manewrować, są bardzo dużym wyzwaniem dla obrony powietrznej – mówi ekspert wojskowy Mariusz Cielma. W czwartek wojska Rosji przeprowadziły kolejny atak rakietowy na Ukrainę, używając do niego aż sześciu rakiet Kindżał.

Władze ukraińskie mówią, że na razie nie dysponują systemami przeciwrakietowymi, które mogłyby zestrzelić tego typu rakiety.

Do zestrzelenia rosyjskich rakiet ponaddźwiękowych Kindżał potrzebne są zaawansowane systemy przeciwrakietowe takie jak Patriot z wyspecjalizowanymi pociskami przeciwrakietowymi. Jeśli Ukraina otrzyma Patrioty z takimi rakietami, a mogłyby je dostarczyć USA lub Niemcy, to prawdopodobnie będzie mogła je zestrzelić – mówi PAP Mariusz Cielma, redaktor naczelny „Nowej Techniki Wojskowej”.

Władze Ukrainy przekazały, że podczas czwartkowego zmasowanego ataku rakietowego Rosjanie użyli aż sześciu Kindżałów. Zarówno strona rosyjska, jak i ukraińska, potwierdzały po rozpoczęciu prowadzonej na pełną skalę inwazji przypadki użycia Kindżałów, jednak nie na taką skalę.

W listopadzie ub.r. minister obrony Ukrainy Ołeksij Reznikow podawał, że od 24 lutego Rosjanie użyli do ataków na Ukrainę 16 Kindżałów.

Jak wyjaśnia ekspert, wiele wskazuje na to, że Kindżał, rakieta ponaddźwiękowa, którą można wystrzelić z samolotu MiG-31K i - jak twierdzi rosyjski resort obrony - z Tu-22M, wywodzi się z balistycznych Iskanderów. Głowica pocisku, jak mówi Cielma, waży prawdopodobnie ok. 0,5 tony.

Ta rakieta leci z bardzo dużą prędkością, ok. 8-10 tys. kilometrów na godzinę, a dodatkowo posiada zdolność manewrowania, co oznacza, że nawet jeśli zostanie dostrzeżona, to trudno jest przewidzieć, co konkretnie będzie celem – tłumaczy analityk.