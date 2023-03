Drukowanie sms-ów przez pracodawcę? Takie przepisy pracy zdalnej

Zapowiadane zmiany w kodeksie pracy, które wejdą w życie 7 kwietnia 2023 r., budzą zaniepokojenie wśród pracodawców. Według projektu rozporządzenia firmy będą musiały drukować e-maile i SMS-y pracowników.

Nowelizacja przepisów dotyczących pracy zdalnej wymusi na firmach przechowywanie dokumentacji pracy zdalnej w aktach osobowych pracowników. Choć oświadczenia i informacje dotyczące pracy zdalnej będą mogły być składane zarówno w formie papierowej, jak i elektronicznej, to problemy pojawiają się w przypadku dokumentacji pracowniczej.

Według dziennika Gazety Prawnej większość pracodawców prowadzi akta osobowe w wersji papierowej, co utrudnia przechowywanie dokumentacji dotyczącej pracy zdalnej. Zdaniem Ministerstwa Pracy dokumentacja ta powinna być przechowywana w aktach osobowych, ale dla wielu pracodawców taki obowiązek oznacza dodatkowe obciążenie biurokratyczne i koszty. Według projektu rozporządzenia firmy będą musiały drukować e-maile i SMS-y z uzgodnieniami pracy zdalnej, poświadczać ich zgodność i wkładać do teczek. To oznacza sporo uciążliwości dla firm i mnóstwo papierkowej pracy dla działów kadr, której można było uniknąć.

Dr Magdalena Zwolińska, adwokat i partner w kancelarii NGL Wiater, zwraca uwagę na brak jasnych wytycznych co do dokumentacji uzgodnień dotyczących pracy zdalnej. Często uzgodnienia te będą następowały w postaci elektronicznej, co rodzi pytanie, czy należy je drukować. Ponadto, uzgodnienia takie podlegają dynamicznym zmianom, co może prowadzić do konieczności wydruku znacznej ilości dokumentów. Dr Zwolińska podkreśla potrzebę precyzyjnych wytycznych ze strony ministerstwa co do pojęcia „dokumentacji dotyczącej wykonywania pracy zdalnej”.

Nowelizacja przepisów dotycząca pracy zdalnej wprowadzi zmiany w dokumentacji pracowniczej. Do akt osobowych dojdzie część E, zawierająca dokumenty dotyczące badań trzeźwości i na obecność narkotyków. Zmiany dotkną również części B, w której znajdują się dokumenty dotyczące nawiązania stosunku pracy oraz przebiegu zatrudnienia, a także dokumenty dotyczące wykonywania pracy zdalnej.