Ceny gazu na europejskim rynku spadły poniżej kolejnej granicy

Ceny gazu na europejskim rynku spadły poniżej 49 euro za MWh. W poniedziałek ok. godz. 9.30 gaz ziemny w holenderskim hubie TTF w kontraktach na kwiecień staniał o 7,87 proc., do ok. 48,7 euro za MWh, a w majowych o 8,11 proc., do 48,63 euro za MWh. Gaz w kontraktach czerwcowych zniżkował o 7,83 proc., do 48,89 euro za MWh.

W piątek po południu gaz w holenderskim hubie TTF w kontraktach na kwiecień, maj i czerwiec kosztował ponad 54 euro za MWh. Za kontrakty na kolejne miesiące płacono prawie 55 euro za MWh.

W dniu ataku Rosji na Ukrainę, 24 lutego 2022 r., notowania gazu na TTF przekraczały 128 euro za MWh. W szczytowym momencie, w sierpniu 2022 r., ceny gazu sięgały 350 euro za MWh.

