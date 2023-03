Nóż jak broń palna! Powstanie baza danych!

W Niderlandach powstaje baza danych noży tworzona przez instytut kryminalistyczny NFI oraz policję - informują media. Powodem jest rosnąca przemoc z użyciem tych narzędzi, a media alarmują, że noże na ulicach noszą nawet 12-latkowie.

Holenderski instytut kryminalistyczny NFI z siedzibą w Hadze dysponuje obecnie specjalną bazą broni palnej, która jest pomocna policji w badaniu przestępstw z jej użyciem. Jak podał portal NOS teraz powstaje baza danych noży, których jest już obecnie przeszło 900 rodzajów.

Dzięki niej NFI będzie mógł badać narzędzia pod kątem określonych cech i stwierdzić, jakiego rodzaju noża użyto do przestępstwa. A tych z użyciem noży jest coraz więcej. Jak informuje agencja prasowa ANP, tylko w ubiegłym roku doszło do co najmniej 70 incydentów z użyciem noża z udziałem nieletnich. We wtorek rano zraniony ostrym narzędziem został pracownik supermarketu Jumbo w Amsterdamie.

ANP wskazuje, że policja zatrzymuje coraz więcej nieletnich z ostrymi narzędziami. W 2019 roku było ich 33, w zeszłym roku - 355. W większość z tych incydentów zamieszani byli młodzi mężczyźni z pozaeuropejskich środowisk imigracyjnych.

Doszło do tego, iż policja organizuje specjalne akcje, gdzie można zwracać noże. W ubiegłym roku akcja pod hasłem: „Rzuć nóż, zrób coś ze swoim życiem” została przeprowadzona w Hadze. „Liczba brutalnych incydentów z użyciem noży z udziałem młodych ludzi pozostaje niezmiennie wysoka” – poinformowała wówczas PAP policja w Hadze.

Z ankiety przeprowadzonej przez NOS wśród wszystkich burmistrzów holenderskich gmin w 2020 roku wynika, że 70 procent z nich jest za wprowadzeniem zakazu posiadania noży przez młodych ludzi.

Z Amsterdamu Andrzej Pawluszek

