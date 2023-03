Premier: Pierwsze Mieszkanie to realna pomoc

Rząd przyjął projekt ustawy w sprawie kredytu 2 procent na zakup pierwszego mieszkania

Program Pierwsze Mieszkanie to realna pomoc dla Polaków - stwierdził we wtorek premier Mateusz Morawiecki. Zaznaczył, że jest to rozwiązanie systemowe, które opiera się na dostępie do bezpiecznego i stabilnego źródła finansowania.

Dzisiejszy program to nowe otwarcie, kolejny program proponowany dla wszystkich, którzy chcą mieć mieszkanie i mają zdolność kredytową, aby to mieszkanie kupić - oświadczył szef rządu podczas konferencji po wtorkowym posiedzeniu rządu, odnosząc się do programu Pierwsze Mieszkanie. est to realna pomoc dla Polaków - to rozwiązanie systemowe, które opiera się na dostępie do bezpiecznego i stabilnego źródła finansowania i na możliwościach oszczędzania przez lata wraz z premią, którą państwo przekazuje tym, którzy oszczędzają; premią oraz eliminacją podatku Belki” - wskazał premier Morawiecki.

Zaznaczył, że „bezpieczny kredyt jest dla osób, które są gotowe kupić swoje pierwsze mieszkanie, dom jednorodzinny”.

Szef rządu odniósł się też do liczby wybudowanych i oddanych do użytkowania mieszkań. „Średnia roczna w czasach PiS to powyżej 200 tys. mieszkań, a średnia roczna w czasach rządów PO to poniżej 150 tys. mieszkań” - stwierdził.

Zwrócił uwagę, że aby złagodzić napięcia na rynku mieszkaniowym, tym, którzy zaciągnęli kredyty pod budowę własnego domu, mieszkania lub pod zakup takiego mieszkania, zaproponowano tzw. wakacje kredytowe.

„W roku 2022 i 2023 wakacje kredytowe doprowadziły do ogromnej ulgi w spłacie raty kredytowej” - oświadczył premier Morawiecki.

Czytaj też: „Bezpieczny kredyt 2 proc.” - rząd przyjął projekt ustawy

PAP/KG