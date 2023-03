Gdzie powstanie druga elektrownia jądrowa w Polsce? Na jesieni lista lokalizacji

Jesienią br. ma być znana krótka lista trzech potencjalnych lokalizacji dla drugiej elektrowni jądrowej w ramach Polskiego Programu Energetyki Jądrowej - poinformował w środę wiceprezes spółki Polskie Elektrownie Jądrowe Łukasz Młynarkiewicz.

Jak mówił Młynarkiewicz podczas konferencji E23:PL FOR UA „Partnerstwo polsko-ukraińskie w budowaniu bezpieczeństwa energetycznego przyszłości” w Warszawie, „na jesieni pokażemy skróconą listę trzech potencjalnych lokalizacji drugiej elektrowni jądrowej”. „Liczymy, że jeszcze wcześniej wskażemy pięć lokalizacji, w których będzie prowadzić wstępne prace terenowe” - dodał wiceprezes PEJ.

Lokalizacją dla pierwszej elektrowni, budowanej w ramach PPEJ jest Lubiatowo-Kopalino na Pomorzu.

Należąca w całości do Skarbu Państwa spółka Polskie Elektrownie Jądrowe ma przygotować proces inwestycyjny i pełnić rolę inwestora w projekcie budowy pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce. PEJ będzie także odpowiadać za budowę kolejnych reaktorów o łącznej mocy zainstalowanej w sumie od ok. 6 do ok. 9 GWe w oparciu o wielkoskalowe, wodne ciśnieniowe reaktory jądrowe generacji III+ oraz ich ewentualną eksploatację.

PAP/kp