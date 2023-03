Co na rozstępy? Witamina A...

Rozstępy to dość często występująca niedoskonałość kosmetyczna, najczęściej dotykająca pań

Nie jest to nic szkodliwego, ale z pewnością nie dodaje urody. Jak powstają i czy można coś z nimi zrobić?

Deformacja skóry

Pod naskórkiem znajduje się tak zwana skóra właściwa, która składa się w tkanki łącznej, a w szczególności z kolagenu, stanowiącego około 80 procent całości. Kolagen jest białkiem fibrylarnym, o włóknach budową przypominających mięśnie poprzecznie prążkowane. Podobieństw jednak nie koniec, ponieważ ma on także zdolność do rozciągania się. A już raz rozciągnięte włókno nigdy nie powraca do swojej pierwotnej struktury. Dla uproszczenia o rozstępach mówimy, kiedy dochodzi do gwałtownego oraz dużego rozciągnięcia skóry. Najczęściej dochodzi do tego podczas ciąży i późniejszego karmienia piersią, dojrzewania i związanego z tym szybkim przybieraniem na wadze (zwłaszcza wśród nastolatek) czy rozrostu masy mięśniowej, choć nie jest to ta sama skala problemu, jak w przypadku kobiet.

Czy chudnąć możemy spowodować zniknięcie rozstępów?

Niestety nie. Powrót do niższej masy ciała z pewnością poprawi ogólny wygląd sylwetki, ale jednocześnie uwidoczni powstałe wcześniej rozstępy. Dodatkowo mogą one wtedy przybrać formę nie tylko sinych progów, a także objawiać się luźno zwisającą skórą. Nie ma co się jednak poddawać, a raczej wypróbować pewne metody.

Witamina A

Najważniejszą rolę pełni witamina A. Może ona pochodzić zarówno z żywności, jak i z kosmetyków. Retinoidy oprócz tego, że wykazują silny potencjał antyoksydacyjny, to dodatkowo poprawiają jędrność oraz elastyczność naszej skóry. Bardzo dobrze rozpuszczają się w tłuszczu, toteż świetnie nadają się do aplikowania na skórę. W kwestii diety najlepiej postawić na podroby, ryby, jaja, pełnotłusty nabiał, marchew, jarmuż, szpinak oraz dynię.

Cukier

Nie chodzi o spożywanie go, a raczej o łączenie z olejem kokosowym i odrobiną soku z cytryny. Stworzymy w ten sposób peeling, idealny do miejscowego stosowania na rozstępy.

Aloe vera

Regularne wcieranie soku z aloesu, nawet profilaktyczne pozwala minimalizować ryzyko pojawienia się rozstępów. Aby w pełni wykorzystać dobroczynne właściwości liści aloesu, powinno się go dokładnie wcierać dwa razy dziennie w miejsce ich występowania. Tym bardziej jest to wygodne, że aloes możemy hodować we własnej doniczce.

Kwas hialuronowy

Duże stężenie tej substancji wpływa na wzmożoną produkcję kolagenu oraz elastyny, a skórze zapewnia zdrowie i elastyczność.

Olej kokosowy

Znany jest głównie ze swojego zastosowania w kuchni, ale zdecydowanie zbyt rzadko mówi się o jego wykorzystaniu w kosmetyce. W badaniach wypada pozytywnie pod względem czasu gojenia się ran.

Zmiana stylu życia

Zalecenia odnoście stylu życia równie dobrze odnoszą się do walki z rozstępami. Przede wszystkim powinniśmy się wysypiać, uprawiać umiarkowaną aktywność fizyczną, po której stosować ćwiczenia rozciągające, nie chudnąć zbyt drastycznie, jeść dużo warzyw, owoców oraz zdrowych tłuszczy. Dobrze także w tym czasie regularnie wcierać na miejsce rozstępów specjalne preparaty poprawiające zdrowie, jędrność oraz elastyczność naszej skóry.

Filip Siódmiak