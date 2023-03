Legendarne więzienie stanie się... luksusowym ośrodkiem?

Gubernator Kalifornii Gavin Newsom planuje przekształcenie kosztem 20 mln dolarów więzienia w San Quentin mieszczącego najwięcej skazańców w celach śmierci w USA na zakład karny dla mniej niebezpiecznych więźniów. Położy nacisk na resocjalizację – podała w czwartek AP.

W cieszącym się złą sławą stanowym więzieniu, w rejonie Zatoki San Francisco, przebywali niebezpieczni przestępcy, jak seryjny morderca Charles Manson oskarżony m.in. o zabicie żony Romana Polańskiego Sharon Tate.

W San Quentin do 2006 roku wykonywano wyroki śmierci. W latach 60. i 70. wybuchały tam bunty.

Zgodnie z projektem gubernatora blisko 700 osób skazanych na śmierć nie będzie miało zmienionych wyroków, ale trafią stamtąd do innych obiektów kalifornijskiego systemu penitencjarnego. W więzieniu przemianowanym na Ośrodek Resocjalizacji San Quentin położony zostanie nacisk na edukację i szkolenia.

„Robimy kolejny krok w dążeniu do prawdziwej resocjalizacji, sprawiedliwości i bezpieczniejszych społeczności poprzez to oparte na doświadczeniach przedsięwzięcia, tworząc nowy model bezpieczeństwa i sprawiedliwości - model kalifornijski - który będzie wzorem dla kraju” - zapowiedział Newsom.

W 2019 roku ogłosił moratorium na egzekucje i zdemontował komorę gazową w San Quentin. W minionym roku zaanonsował plany przenoszenia skazanych na śmierć do innych więzień.

Inspiracją dla programu jest, według biura gubernatora, przykład norweski. Koncentruje się on na przygotowaniu więźniów do powrotu do społeczeństwa.

„W norweskich więzieniach o maksymalnym rygorze cele często przypominają akademiki z dodatkowymi meblami, jak biurka oraz telewizory. Odnotowuje się tam niski wskaźnik recydywy” – podkreśla AP.

Jak zaznaczył Newsom w rozmowie z „Los Angeles Times” programy szkolenia zawodowego przewidziane w San Quentin, pozwolą ludziom po wyjściu na wolność na znalezienie dobrze płatnej pracy hydraulików, elektryków czy kierowców ciężarówek.

W San Quentin mieści się Mount Tamalpais College, pierwszy w USA za kratami akredytowany junior college. Dwuletnia uczelnia prowadzi zajęcia z literatury, astronomii, polityki rządu amerykańskiego itp. Nadaje tytuł Associate of Arts.

Z Nowego Jorku Andrzej Dobrowolski

PAP/ as/