Praca w OZE - coraz większe zainteresowanie. Sprawdź zarobki

Sektor Odnawialnych Źródeł Energii nadal się rozwija. To co już się rzuca w oczy to zarobki i zainteresowanie pracą

Pod koniec 2022 roku Międzynarodowa Agencja Energetyki Odnawialnej szacowała, że w branży odnawialnych źródeł energii pracuje już na całym świecie ponad 9,8 mln ludzi. Tylko w 2021 roku w Polsce utworzono około 113 tys. miejsc pracy związanych z energią słoneczną. To więcej niż w Niemczech, Hiszpanii, czy Holandii, dzięki czemu Polska wyszła na prowadzenie jako największy rynek miejsc pracy związanych z fotowoltaiką w całej Unii Europejskiej.

Kluczowe jest, że do tej pracy nie są potrzebne takie cechy jak wykształcenie wyższe, czy znajomość języków obcych. Przede wszystkim istotna jest komunikacja i doświadczenie.

Monter instalacji elektrycznych może zarobić między ponad 8000 zł. Wynagrodzenie doradcy klienta to średnio powyżej 4000 zł. Na najwyższą stawkę może liczyć sprzedawca. Pensja handlowca to nawet 20 000 zł. Przykładowo - trafiamy na ogłoszenie pt. „Specjalista ds. Fotowoltaiki dla BIZNESU” i sprawdzamy widełki. Te wahają się od 3500 do nawet 35000 zł. Przy tym wymagane jest przynajmniej 2-letnie doświadczenie w mobilnej sprzedaży na rynku B2B.

Do 2050 roku zatrudnienie w sektorze odnawialnych źródeł energii ma wzrosnąć pięciokrotnie pięciokrotnie. Nic zatem dziwnego, że już można przyzwoicie zarobić w tej branży, nawet jako początkujący.

Świat OZE, Pracuj.pl/KG