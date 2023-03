Pracowita... przerwa zimowa dla GDDKiA

Przerwa zimowa to czas, który jest mniej intensywny tylko z pozoru

Procedowane przetargi, podpisane umowy i uzyskane decyzje - bez tych etapów nie można zacząć budować drogi. Zima to również dobry czas na spotkania i dialog z przedstawicielami różnych branż, z którymi GDDKiA współpracuje.

Co do zasady od połowy grudnia do połowy marca trwa tzw. przerwa zimowa, podczas której wykonawcy na etapie robót budowlanych w terenie mogą je zawiesić. Mogą też ten dodatkowy czas wykorzystać do prowadzenia prac, by nadgonić ewentualne zaległości lub przyspieszyć realizację inwestycji. Wiele zależało od pogody. Jeżeli była łaskawa, wielu wykonawców prowadziło prace.

Kluczowe liczby

Budowa dróg to nie tylko prace budowlane i układanie asfaltu lub betonu cementowego. To także wybór wykonawcy tych prac, a więc przetargi i ich kolejne etapy. Realizacja kontraktów drogowych i przygotowanie do budowy dróg to również potrzeba wykonania specjalistycznej dokumentacji projektowej, technicznej i obowiązek uzyskania niezbędnych decyzji administracyjnych.

W trakcie przerwy zimowej zrobiliśmy wiele. A co dokładnie? Sprawdzamy!

* udostępniono do ruchu 10 odcinków nowych dróg o łącznej długości 160,2 km,

* podpisano dwie umowy na realizację zadań (*RPBDK) o łącznej długości 16,9 km,

* otworzono oferty w przetargach dla dwóch zadań (*RPBDK) o długości 32,2 km,

* wybrano najkorzystniejsze oferty dla pięciu zadań (RPBDK + PB100) o długości 54,6 km,

* ogłoszono dwanaście przetargów na budowę 192,6 km nowych dróg,

* złożono wnioski o wydanie decyzji środowiskowej (DŚU) dla siedmiu odcinków o łącznej długości 128,4 km (oraz wniosek o przedłużenie używalności DŚU dla jednego odcinka o długości 22,1 km),

* złożono wnioski o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla pięciu odcinków o łącznej długości 44 km (oraz wnioski o zmianę ZRID dla dwóch odcinków o długości 35 km),

* GDDKiA otrzymało DŚU dla trzech odcinków o długości 44,5 km (oraz DŚU dla węzła

Siadło Górne o długości 2,9 km w ramach odcinka Siadło Górne - Szczecin Zachód), otrzymano decyzje ZRID dla dziesięciu odcinków o łącznej długości 110,6 km.

*RPBDK - Rządowy Program Budowy Dróg Krajowych do 2030

*PB100 - Program budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030

Spotkania informacyjne z wykonawcami dróg ekspresowych

Transparentność, skupienie na wspólnym celu oraz dobra komunikacja - to podstawa współpracy odpowiedzialnego zamawiającego z firmami wykonawczymi. Zwłaszcza przy realizacji złożonych i wymagających inwestycji drogowych. Współpracujemy z wykonawcami na różnych polach, dając również możliwość konsultowania i zgłaszania swoich uwag. Dlatego podczas przerwy zimowej doszło do spotkań z potencjalnymi oferentami w przetargach na realizację odcinków dróg ekspresowych: S16, S17 i S19, S74, S7 oraz S11.

Spotkania z branżą, Rada Naukowa i Konkurs „Innowacje w drogownictwie”

14 marca odbyło się spotkanie z przedstawicielami branży wykonawczej. Wzięło w nim udział ponad 200 osób. Wśród omawianych tematów były m.in. sytuacja na rynku budowlanym, finansowanie inwestycji oraz logistyka i łańcuchy dostaw.

Podsumowanie dotychczasowej współpracy z Operatorami Sieci Dystrybucyjnych i wykorzystanie gruntów zarządzanych przez GDDKiA na potrzeby odnawialnych źródeł energii - to niektóre z tematów, które pojawiły się podczas zorganizowanego (9 lutego br.) przez GDDKiA spotkania z podmiotami z branży elektroenergetycznej. 25 stycznia odbyło się natomiast spotkanie, dotyczące założeń i metodologii Generalnego Pomiaru Ruchu (GPR) w 2025 r.

Podczas przerwy zimowej miały też miejsce dwa posiedzenia Rady Naukowej przy Generalnym Dyrektorze Dróg Krajowych i Autostrad. Podczas pierwszego spotkania omawiane były m.in. kryteria doboru rozwiązań w obszarze technologii budowy drogi asfaltowej i betonowej. Podczas drugiego posiedzenia Rady Naukowej omawiano natomiast m.in. zagadnienia dotyczące mostowych konstrukcji sprężonych. Ustalono także kategorie dla III edycji Konkursu „Innowacje w drogownictwie” na najlepszą pracę dyplomową z obszaru drogownictwa. Zwycięzców II edycji Konkursu poznaliśmy w połowie grudnia 2022 r.

A co czeka nas po przerwie zimowej?

Już wiemy, co udało się zrobić podczas przerwy zimowej. A co czeka nas w tegorocznym sezonie budowlanym? Będzie pracowity i intensywny. Na etapie realizacji znajdują się 92 zadania z RPBDK o łącznej dł. 1238,9 km oraz 13 zadań z PB100 o łącznej dł. 105,3 km. W tym roku GDDKiA planuje udostępnić kierowcom blisko 260 km dróg, a długość sieci dróg szybkiego ruchu przekroczy próg 5000 km.

Głównym celem na ten moment jest utrzymanie płynności i stabilności rynku poprzez kontynuację rozpoczętych budów oraz umożliwienie składania odpowiednio skalkulowanych ofert w postępowaniach przetargowych.

