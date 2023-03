Amerykański niszczyciel w Tallinie

Do portu w Tallinie zawinął w poniedziałek amerykański niszczyciel USS Porter. Dowódca marynarki wojennej Estonii Juri Saska zapowiedział przy okazji wizyty „wzmocnioną współpracę pomiędzy marynarkami wojennymi dwóch państw” - poinformowała telewizja ERR.

Wizyty jak ta dzisiejsza są niezbędnym elementem wzmacniania współpracy i relacji pomiędzy krajami - powiedział Saska.

USS Porter uzupełni w estońskiej stolicy zapasy i przygotuje się do kolejnego zadania. Członkowie załogi planują w tym czasie wziąć udział w pracy charytatywnej we współpracy z ambasadą USA w Tallinie. Dowódca okrętu Joe Hamilton powiedział przed wizytą, że „przyczyni się ona do dalszego zacieśniania więzi z kluczowym sojusznikiem w ramach NATO”.