Firmy produkcyjne zaciągają hamulec inwestycyjny

Zdecydowana większość producentów (89%) planuje w I kw. br. podobny poziom inwestycji, co w poprzednich miesiącach, a tylko 1% spodziewa je zwiększyć

Spadek inwestycji zapowiada co dziesiąta z nich. I choć w produkcji na tle pozostałych badanych sektorów znajduje się najliczniejsza grupa optymistów sprzedażowych (10%), to z drugiej strony 13% badanych obawia się mniejszych zamówień, wynika z badania Europejskiego Funduszu Leasingowego (EFL).

EFL podał, że nieco lepiej wyglądają prognozy dotyczące sprzedaży. 10% zapytanych liczy na jej wzrost - to najwyższy wskaźnik wśród badanych branż. 75% spodziewa się podobnego poziomu zamówień, co w poprzednim kwartale, ale już 13% obawia się ich spadku.

Większość firm produkcyjnych nie obawia się o swoją płynność finansową - 74% uważa, że w najbliższych miesiącach będzie na takim samym poziomie, co w minionych miesiącach. Jednak aż 16% obawia się pogorszenia kondycji finansowej swojego przedsiębiorstwa, a tylko 7% jej poprawy.

Niemal połowa firm produkcyjnych (46%) obawia się, że w kontekście rosnącej inflacji kondycja ich biznesu w perspektywie najbliższych sześciu miesięcy pogorszy się. Choć jest to bardzo wysoki wynik, to i tak pozostaje jednym z niższych na tle pozostałych branż objętych badaniem. Dla przykładu w HoReCa 59% zapytanych obawia się inflacji, a w handlu 53%. Co trzecia firma produkcyjna uważa, że inflacja będzie neutralna dla jej biznesu, a 15% nie potrafi przewidzieć tego, co się wydarzy, wskazano w komunikacie.

Mniej niż inflacji producenci obawiają się wojny. Na negatywny wpływ konfliktu toczącego się za naszą wschodnią granicą na ich działalność wskazuje 29% zapytanych. Ponad połowa przedsiębiorstw (57%) uważa, że sytuacja w najbliższych miesiącach pozostanie bez zmian.

Spółka podała też, że kwartalny subindeks barometru EFL na I kw. 2023 r. dla branży produkcyjnej był najwyższy od roku (w I kw. 2022 r. wyniósł 49,9 pkt) i wyniósł 48,9 pkt., czyli o 1,9 pkt. więcej niż w ostatnim kwartale ubiegłego roku.

Pierwszy tegoroczny pomiar to pierwsza od roku pozytywna wiadomość dla sektora produkcyjnego. Widzimy wzrost subindeksu branżowego, podczas gdy we wcześniejszych trzech pomiarach mieliśmy do czynienia ze spadkami lub sytuacją bez zmian. Ale to na razie tyle, jeśli chodzi o dobre informacje. Skłonność przedsiębiorców do większych inwestycji, która świadczy o lepszych perspektywach, jest niemal zerowa, a więcej producentów obawia się spadku sprzedaży niż jej wzrostu. Wysoka inflacja, w największym stopniu i tocząca się za naszą wschodnią granicą wojna w nieco mniejszym, bardzo mocno wpływają na negatywne nastroje producentów i obawy co do przyszłości - skomentował prezes EFL Radosław Woźniak, cytowany w komunikacie.

Wartość głównego indeksu Barometru EFL na I kw. 2023 r. wyniosła 48,5 pkt., czyli o 1,3 pkt. więcej niż w IV kw. 2022 r.

W badaniu wzięła udział reprezentatywna grupa 600 mikro, małych i średnich firm. Aktualna edycja badania odbyła się od 3 do 17 stycznia 2023 r.

EFL powstał w 1991 r., jako jedna z pierwszych firm leasingowych w Polsce. Od 2001 r. EFL jest częścią Grupy Crédit Agricole.

Czytaj też: Cena ropy coraz niżej! Czego obawiają się inwestorzy?

ISBnews/KG