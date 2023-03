Laptopy z godłem Polski. Cieszyński: To powinno łączyć

W sieci pojawiła się ostatnio informacja, że laptopy dla uczniów w polskich szkołach mają mieć specjalne oznaczenie

Pełnomocnik rządu ds. cyberbezpieczeństwa Janusz Cieszyński poinformował, że na komputerach wygrawerowany zostanie orzeł.

Myślę, że Godło RP jest symbolem, który powinien wszystkich Polaków łączyć, a nie dzielić. Jeżeli ktoś ma w tej kwestii wątpliwości, to nie do końca to rozumiem. To symbol, który połączył Polaków, scentralizował nasz kraj, wydaje mi się, że kierunek jest dobry i cieszy mnie, że udało się tak to zrealizować - mówi portalowi wPolityce.pl Cieszyński.

Szukaliśmy takiego symbolu, który będzie symbolizował nasz kraj i który nie powinien w naszej ocenie budzić żadnych wątpliwości - dodał - Zawsze przy takim wyborze trzeba liczyć się z tym, że może on budzić różne kontrowersje. Staraliśmy się więc szukać tak oczywistego symbolu, żeby tych kontrowersji nie było. Niestety, i tak były.