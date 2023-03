Müller: jesteśmy prounijni, ale racjonalnie

My nie jesteśmy antyunijni, my jesteśmy prounijni, ale jesteśmy racjonalnie unijni – mówił w sobotę w Bytowie (Pomorskie) na spotkaniu z mieszkańcami rzecznik rządu, poseł PiS Piotr Müller

Rzecznik rządu Piotr Müller spotkał się w sobotę w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Bytowie z mieszkańcami w ramach trasy Prawa i Sprawiedliwości „Przyszłość to Polska”, podczas której partia buduje program wyborczy.

Podczas spotkania Müller zaznaczył, że zdaje sobie sprawę, że oponenci polityczni Prawa i Sprawiedliwości próbują stawiać PiS, jego rządy, w antyunijnym świetle.

My nie jesteśmy antyunijni, my jesteśmy prounijni, ale jesteśmy racjonalnie unijni. Nie może być tak, że UE narzuca nam rozwiązania w Polsce takie, jak życzy sobie jakiś urzędnik w Brukseli. A z drugiej strony wiemy, że z członkostwa w UE jako wspólnota europejska też czerpiemy korzyści. Ale czerpiemy je tylko wtedy, gdy UE będzie szanowała suwerenność państw narodowych, gdy UE nie będzie superpaństwem, też będzie wspólnotą równych państw. I o to zabiegamy, o to walczymy. Ta granica zawsze będzie przez nas stawiana w UE, w Brukseli – podkreślił rzecznik rządu.

Müller nawiązał także do kwestii bezpieczeństwa w kontekście zwiększania liczebności polskiej armii za rządów PiS. Podał, że obecnie także dzięki m.in. powstaniu Wojsk Obrony Terytorialnej mamy 160 tys. żołnierzy.

Przypomniał o wydarzeniach, do których dochodziło na granicy polsko-białoruskiej jeszcze przed wojną wywołana przez Rosję w Ukrainie.

Pamiętacie, co nasi oponenci mówili, gdy polsko-białoruską granicę przekraczały kolejne osoby, migranci nielegalni sprowadzani na polecenie Putina. Kto wtedy latał z siatką z zakupami na granicy – to byli posłowie z Koalicji Obywatelskiej. Kto mówił, by wtedy nie reagować, bo to zwykła migracja, to są ludzie, którzy potrzebują pomocy – to mówił Donald Tusk. A to był już plan Putina, by destabilizować ten obszar Europy Środkowej. Gdzie są dziś te osoby, dlaczego nie przepraszają, jak mówili, że Straż Graniczna postępuje w sposób niezgodny z prawem. One cały czas obiecują to samo, tylko nie potrafią przeprosić za to, co wtedy robiły – mówił w Bytowie Müller.