Cyberatak na PAP. "Takie instytucje zostały zdemolowane"

Jest pytanie o cały mechanizm państwowy, który obejmuje także instytucje o charakterze informacyjnym, który został całkowicie zdemolowany. To, co się stało, to jest dobry przykład takiej sytuacji - powiedział Jarosław Kaczyński odnosząc się do dzisiejszego cyberataku na Polską Agencję Prasową.

„Chciano przestraszyć Polskie społeczeństwo. To rzecz nieprawdopodobna że instytucja tak poważna jak PAP, powinna ją zweryfikować - powiedział podczas konferencji prezes PiS Jarosław Kaczyński, odnosząc się do piątkowego cyberataku na PAP.

Jarosław Kaczyński o rannych żołnierzach

Prezes PiS Jarosław Kaczyński odniósł się także do informacji o kolejnych rannych żołnierzach na granicy.

Mamy prawo żądać od obecnej władzy, żeby zaczęła działać i wydała instrukcje Straży Granicznej, Wojsku Polskiemu i policji, aby tego rodzaju wydarzenia się nie powtarzały”, powiedział prezes PiS Jarosław Kaczyński.

Walka na granicy

Dwóch kolejnych żołnierzy zostało rannych na granicy polsko-białoruskiej.

Ta walka na granicy trwa już od trzech lat. Przez dłuższy czas nie było zapory i jakoś do tego rodzaju sytuacji nie dochodziło. Co takiego się stało, że w ciągu ostatnich kilku dni, czy 2 tygodni, mamy do czynienia już z 5 tego rodzaju wydarzeniami?” - pytał prezes PiS.

„Mamy prawo żądać od obecnej władzy, żeby zaczęła działać i wydała instrukcje Straży Granicznej, Wojsku Polskiemu i policji, jeżeli by tam się też znalazła, bo przecież znajdowała się także na granicy i broniła granicy, aby tego rodzaju wydarzenia się nie powtarzały” - zaznaczył Kaczyński.

Jak dodał, chodzi o zdecydowane i skuteczne działania. Zastrzegł, że nie ma na myśli użycia broni i ostrej amunicji. „Są inne sposoby, żeby tych, którzy atakują, trzymać na odpowiednią odległość” - powiedział prezes PiS.

Dlaczego tego rodzaju przedsięwzięć nie podjęto?, kiedy zostaną podjęte? Kiedy obecny premier przestanie udawać? - pytał prezes PiS.

Gdzie przeprosiny?

Podkreślił, że premier Donald Tusk nie przeprosił swoich oponentów politycznych, „którzy mieli rację”. „Bez słowa przepraszam, (premier Tusk – PAP) nigdy nie powiedział: myliłem się, przepraszam za to, przepraszam żołnierzy, przepraszam strażników granicznych, przepraszam policjantów, przepraszam także moich oponentów politycznych, którzy mieli rację” - powiedział Kaczyński.

