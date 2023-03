Darowizny od rodziny jednak z podatkiem. Kiedy? Ważne orzeczenie NSA

Naczelny Sąd Administracyjny wydał ważną uchwałę, czyli orzeczenie, które ma wiążące znaczenie dla innych sądów. A rzecz dotyczy istotnych życiowych spraw – darowizny od najbliższej rodziny.

Rozstrzygnięcie mówi, czy dzieci lub wnuki, które otrzymały w darowiźnie pieniądze w formie gotówki od rodziców czy dziadków, będą musiały zapłacić od tego podatek, czyli podzielić się tą kwotą z fiskusem.

Podatnicy takie spory toczyli ze skarbówką od lat. Orzecznictwo w sprawie, czy pieniądze można darować wyłącznie przelewem na konto obdarowanego, np. swojego dziecka czy też można przekazać w gotówce, którą potem obdarowany sam wpłaci na swoje konto w banku wcale nie było jednoznaczne.

NSA uznał, że jeśli pieniądze były dawane z ręki do ręki,czyli do kieszeni to, nawet gdy osoba obdarowana wpłaci je na swoje konto - musi zapłacić od nich podatek. Wszystko dlatego, że, aby darowizna została z podatku zwolniona, musi być udokumentowana.

Przypomnijmy: darowizny dla najbliższej rodziny, czyli syna, córki, żony, wnuków są zwolnione z podatku od spadków i darowizn. Muszą jednak spełnione być takie warunki, jak zawiadomienie o tym fakcie urzędu skarbowego w ciągu pół roku oraz udokumentowanie „dowodem przekazania na rachunek płatniczy nabywcy”.

Te dwa warunki wynikają z art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn. Jeśli darowizny nie przekracza 10 434 zł w okresie pięciu lat nie jest opodatkowana. Tyle wynosi bowiem obecnie kwota wolna. Problem pojawia się przy wyższych kwotach.

Obecnie z uchwały NSA wynika, że to darczyńca musi udowodnić, że przekazał darowiznę obdarowanemu. Nie można tego zrobić, jeśli darczyńca przekaże obdarowanemu gotówkę, a ten wpłaci ją na swoje konto. Zdaniem NSA, jeśli darczyńca wpłaci pieniądze na swoją rzecz, to nie jest to umowa darowizny.

Konkludując: obdarowany nie może sam sobie wpłacić pieniędzy, które dostał, na własne konto w banku lub SKOK. Takie przekazanie będzie powodować podzielenie się kwota z urzędem skarbowym, czyli konieczność zapłaty podatku od darowizny.

Businessinsider/inne źródła/. Opr.gr