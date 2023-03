Więzienie za podrobione 20 zł! Mieszkaniec Rogowa żałuje

W najnowszym numerze „Sieci” Jacek Saryusz-Wolski w bezkompromisowych słowach wyjaśnia, że Polska jest przedmiotem ataku hybrydowego. – Czas przyjąć do wiadomości, że Niemcy via Bruksela i lewicowo-liberalny mainstream wypowiedzieli nam niekonwencjonalną wojnę – mówi poseł do Parlamentu Europejskiego