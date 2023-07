Wiemy jaką średnią stawkę podatku dochodowego zapłacili Polacy w 2022 r.

Efektywna średnia stawka PIT za rok podatkowy 2022 wyniosła 5,8 proc. – poinformował we wtorek w mediach społecznościowych Artur Soboń, wiceminister finansów. Przypomniał, że za rok 2021 było to 8,47 proc.

„ Mam już pełne dane za rok podatkowy 2022. Efektywna średnia stawka PIT wyniosła 5,8proc. dokładnie tyle średnio podatku dochodowego zapłacili Polacy. Za rok 2021 było to 8,47 proc. Można mówić o NISKICH PODATKACH… można też je realnie wprowadzić w życie” – napisał we wtorek na swoim profilu w dawnym serwisie Twitter (obecnie X) Artur Soboń, wiceminister finansów.

W 2022 r. doszło do zmian podatkowych, w efekcie których kwota wolna w podatku dochodowym od osób fizycznych wzrosła do 30 tys. zł a kwota progu podatkowego została podniesiona do 120 tys. zł. Najniższa stawka podatkowa została obniżona z 17 do 12 proc.

W ramach zwrotów, jakie zostały dokonane przy okazji rozliczeń podatkowych za rok 2022 r., podatnicy otrzymali ponad 27 mld zł, przy czym średni zwrot wyniósł nieco ponad 1,7 tys. zł. Z kolei dopłaty do podatku wyniosły 11,2 mld zł.

PAP/rb