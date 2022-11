KGHM dywersyfikuje źródła energii – dodatkowe 5,2 MW z fotowoltaiki

KGHM kupi zieloną energię wraz z gwarancjami pochodzenia od firmy Projekt Solartechnik – umowa Corporate Power Purchase Agreement (cPPA), czyli długoterminowy kontrakt z m.in. gwarancją ceny na czas jej obowiązywania, zakłada dostawę energii już w 2023 roku

Zakup dotyczy całej energii, która zostanie wytworzona w nowej elektrowni słonecznej Żuki w województwie wielkopolskim. Jej budowa już się rozpoczęła. Moc elektrowni, która produkować będzie energię elektryczną dla KGHM, wynosi 5,2 MW i składa się z blisko 10 tys. modułów fotowoltaicznych.

Inwestycja w energię z Odnawialnych Źródeł Energii (OZE) jest kolejnym krokiem miedziowej spółki w celu dywersyfikacji źródeł dostarczanej energii. KGHM jest jednym z liderów transformacji energetycznej w Polsce. Takie działania pozwalają m.in. uniezależnić się od wahań rynkowych cen energii.

Warto podkreślić, że formuła współpracy z Projekt Solartechnik nie jest częstą praktyką na krajowym rynku energii. Tymczasem pozwala ona realnie nabywać zieloną energię u źródła, czyli w miejscu jej wytworzenia.

Realizacja kontraktu jest możliwa dzięki konsekwencji i kompetencjom KGHM w obszarze gospodarowania energią elektryczną. Spółka jest bowiem nie tylko jednym z największych odbiorców energii elektrycznej w Polsce, ale także ma status przedsiębiorstwa energetycznego zajmującego się wytwarzaniem, obrotem i dystrybucją energii elektrycznej.

Energia zajmuje jedno z kluczowych miejsc w strategii spółki. Miedziowy gigant planuje do 2030 roku połowę zużywanej energii dostarczyć ze źródeł własnych, w tym z OZE. Dotyczy to również planów inwestycyjnych związanych m.in. z transformacją. KGHM jako pierwsza firma w Polsce, złożyła do Państwowej Agencji Atomistyki wniosek o ocenę technologii dotyczące wdrożenia małych reaktorów modułowych (SMR) w kraju.

mw

CZYTAJ TEŻ: Obajtek: Wybudowaliśmy największy koncern w Europie Środkowej

CZYTAJ TEŻ: Prezydent podpisał ustawę o maksymalnych cenach energii