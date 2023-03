CPK z atrakcyjną ofertą dla właścicieli gruntów

Na przełomie lat 2024-25 spółka Centralny Port Komunikacyjny zamierza uruchomić Kolejowy Program Dobrowolnych Nabyć dla właścicieli gruntów potrzebnych pod budowę nowej linii kolejowej Katowice–Ostrawa – podała spółka w środę.

Informacja wiąże się z ogłoszeniem 22 marca br. tzw. wariantu inwestorskiego dla planowanej inwestycji. CPK przekazała, że w ciągu ostatniego tygodnia setki mieszkańców skontaktowały się ze spółką, aby zapytać o warunki sprzedaży swoich nieruchomości.

„W odpowiedzi na te apele spółka CPK poinformowała, że na przełomie 2024 i 2025 r. uruchomi możliwość dobrowolnej sprzedaży nieruchomości. Oznaczać to będzie wprowadzenie atrakcyjnej oferty – tj. 120 proc. wartości rynkowej gruntów oraz 140 proc. wartości budynków. Inny możliwy sposób wyceny to wartość odtworzeniowa nieruchomości bez uwzględnienia stopnia zużycia” – napisano w środowej informacji.

Chodzi o planowaną w ramach tzw. kolejowego komponentu CPK budowę nowej linii kolejowej dużych prędkości nr 170 Katowice – Ostrawa z odnogami do Jastrzębia-Zdroju i Wodzisławia Śląskiego, a także połączeniami z innymi liniami, umożliwiającymi przyspieszenie przejazdów regionalnych np. z Rybnika czy Żor.

Plany CPK zakładają m.in. poprowadzenie nowej linii na terenie Mikołowa wzdłuż przecinającej miasto linii nr 140, która będzie niezależnie rozbudowywana. Według spółki wybrany wariant zakłada najmniejszą z możliwych liczbę wyburzeń domów mieszkalnych – ok. 550, mniejszą o kilkaset od pozostałych wariantów. W kontekście planów spółki trwają protesty społeczne.

W środę spółka rozesłała informację, w której nawiązała do trwającego od dwóch lat na podstawie ustawy o CPK Programu Dobrowolnych Nabyć (PDN) dla mieszkańców terenu przyszłego lotniska. „W ciągu ostatnich miesięcy zgłoszenia do PDN nabrały takiego tempa, że grunty pod lotnisko pozyskiwane są znacznie szybciej, niż planowała spółka” – zaznaczono dodając, że dotąd do tej części programu zgłosiło się niemal 1 tys. osób.

Wskazano, że po ubiegłotygodniowej konferencji prasowej ws. wariantu inwestorskiego linii Katowice - Ostrawa ze spółką skontaktowały się setki mieszkańców, których nieruchomości znajdują się na obszarze wariantu.

„Wielu z nich sugerowało gotowość przystąpienia do Kolejowego PDN. Teraz wiadomo, że planowane jest rozpoczęcie programu na przełomie 2024 i 2025 r. Jak wynika z ustawy o CPK, nabywanie pod inwestycje towarzyszące realizowane jest po uzyskaniu decyzji środowiskowej i po przyjęciu planu rezerwacji” – podkreśliła w środę spółka.

Podała, że zgodnie z założeniami kolejowego PDN cena nieruchomości zabudowanej może być ustalona jako równowartość wartości odtworzeniowej, bez uwzględnienia stopnia zużycia, co ma być - jak podaje spółka - korzystniejsze dla właścicieli starszych domów. Druga możliwość to sprzedaż nieruchomości z powiększeniem wartości rynkowej określonej w wycenie: do 120 proc. w przypadku ziemi i 140 proc. dla budynków i nasadzeń; to może być natomiast korzystniejsze dla właścicieli nowszych domów.

Spółka akcentuje, że początek prac budowlanych na tym odcinku zakładany jest na 2029 r., a sprzedaż nieruchomości w ramach PDN nie oznacza, że mieszkańcy będą musieli w krótkim czasie opuścić swoje domy. Skorzystanie z PDN ma zapewniać, że właściciele, poza preferencyjnymi warunkami, uzyskają dodatkowy czas na zmianę miejsca zamieszkania i prowadzonej działalności.

„Do czasu rozpoczęcia prac budowlanych budynki mogą być bowiem użytkowane tak jak dotychczas, a rolnicy mogą dalej czerpać korzyści z uprawy. Co ważne, informacja o terminie wydania nieruchomości będzie ustalona w oparciu o harmonogram prac budowlanych, a mieszkańcy otrzymają tę informację z odpowiednim wyprzedzeniem” – zapewniła CPK.

„Nie jest tak, jak sugerują niektórzy krytycy, że za chwilę ruszą +wywłaszczenia+. Etap wywłaszczeń za odszkodowaniem to kwestia lat, ponieważ wcześniej uruchomimy możliwość dobrowolnej sprzedaży. Mamy nadzieję, że podobnie jak na obszarze lotniska CPK, zdecydowana większość mieszkańców po analizie naszej oferty uzna ją za atrakcyjną i przystąpi do PDN” – powiedział, cytowany w informacji, rzecznik spółki Konrad Majszyk.

Centralny Port Komunikacyjny to planowany węzeł przesiadkowy między Warszawą i Łodzią, mający integrować transport lotniczy, kolejowy i drogowy. W odległości 37 km na zachód od Warszawy na obszarze ok. 3 tys. hektarów ma zostać wybudowany port lotniczy o przepustowości w pierwszym etapie do 40 mln pasażerów rocznie.

W skład CPK mają wejść inwestycje kolejowe, m.in. węzeł w pobliżu portu lotniczego i 2 tys. km nowych linii. Dla 1,5 tys. km z nich są już gotowe albo przygotowywane studia wykonalności, a dla odcinków Warszawa – Łódź i Łódź – Wrocław: warianty inwestorskie i trwa projektowanie. Spółka ogłosiła też warianty inwestorskie dla odcinków Łętownia – Rzeszów i Katowice – Ostrawa.

Czytaj też: Rekordowa liczba mieszkań oddanych w IV kw. 2022 r.

PAP/kp