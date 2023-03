Więcej wolnego w pracy. Nowy KP wchodzi w życie

Będziemy pracować krócej. Po nowelizacji Kodeksu pracy, pracownikowi będą należeć się dodatkowe przerwy w pracy. Na co zatrudniony może liczyć?

9 marca prezydent RP Andrzej Duda podpisał nowelizację Kodeksu Pracy. Stosownie do liczby przepracowanych godzin, każdemu zatrudnionemu pracownikowi przysługiwać będzie dodatkowa przerwa.

Jeżeli dobowy wymiar czasu pracy wynosi minimum 6 godzin – zatrudnionemu należy się – jak dotychczas – jedna przerwa w pracy. Natomiast, jeżeli dobowy wymiar czasu pracy jest większy niż 9 oraz 16 godzin wówczas należą się pracownikowi nowe dwie przerwy:

- Pracownik będzie mógł skorzystać z drugiej przerwy trwającej co najmniej 15 minut, jeżeli jego dobowy wymiar pracy jest dłuższy niż 9 godzin pracy,

- Pracownik będzie mógł skorzystać z trzeciej przerwy, co najmniej 15-minutowej – przy ponad 16-godzinnym wymiarze czasu pracy.

Pracownik będzie miał również prawo do nieodpłatnego i wliczanego do czasu pracy szkolenia niezbędnego do wykonywania określonego rodzaju pracy lub na określonym stanowisku, jeżeli prawo do takiego szkolenia wynika z postanowień układu zbiorowego pracy lub z innego porozumienia zbiorowego lub z regulaminu albo z przepisów prawa pracy.

Nowelizacja umożliwi również szersze stosowanie elastycznej organizacji pracy, w tym pracę zdalną, elastyczne rozkłady czasu pracy (ruchomy czas pracy, indywidualny rozkład czasu pracy, weekendowy system czasu pracy, system skróconego tygodnia pracy i przerywany czas pracy) i pracę w niepełnym wymiarze czasu.

kadry.infor,pap, jb