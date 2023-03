Koniec „tajemnicy płacowej”. Pensje mają być jawne

Firma nie będzie mogła zakazać rozmowy o płacach i wymienia się informacjami na ten temat. Parlament Europejski przegłosował przepisy zobowiązujące firmy działające w UE do ujawniania informacji, które pozwolą pracownikom porównywać swoje zarobki.

Trzeba jednak podkreślić, że chodzi zarobki na tych samych stanowiskach, a nie wszystkie, które obowiązują w firmach. Pracownicy będą mieli możliwość porównać swoje wynagrodzenie z pensją koleżanek i kolegów zatrudnionych na tych samych stanowiskach.

Tak można rozumieć zaakceptowanej na dzisiejszym posiedzeniu plenarnym dyrektywę unijnej w sprawie przejrzystości wynagrodzeń.

Przedsiębiorstwa będą zobowiązane do informowania o poziomie wynagrodzenia lub jego przedziale, czyli tzw. „widełkach”” – a więc „ od – do” w ogłoszeniach o pracę lub przed rozmową kwalifikacyjna.

Istotne ma się stać także to, aby firmy raportowały również – najpierw tylko te największe, na temat różnic w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn.

Kobiety w Unii Europejskiej za tę samą pracę zarabiają średnio o 13 proc. mniej niż mężczyźni – wskazał Parlament Europejski.

Po wprowadzeniu nowych regulacji - gdy różnice będą powyżej 5 proc. trzeba będzie przeprowadzić audyt wynagrodzeniowy – już przy udziale pracowników. Tym firmom, które nie będą przestrzegać przepisów, mogą grozić sankcje, w tym kary finansowe.

Dyskusja, by wyeliminować nieuzasadnione różnice w wynagrodzeniach, trwa w UE od wielu lat. Dyskutuje się o tym także w polskich firmach, w naszym portalu także podejmowaliśmy ten temat.

Jednak problem jawności w wynagradzaniu słabo się przebija dotychczas na naszym rynku.

Jedną z nielicznych firm rekrutacyjnych, które w ogłoszeniach o pracę wymagają od pracodawców podawania „widełek” płacowych jest portal No Fluff Jobs – który specjalizuje się w ogłoszeniach dla branży IT. Od samego początku funkcjonowania stawiał takie właśnie wymaganie przed firmami, które chcą się tam ogłaszać.

Poprosiliśmy o komentarz ws. rezolucji PE założyciela i szefa portalu Tomasza Bujoka.

Potrzebna jest „niedziurawa” legislacja, tylko pełna, która wyjaśni te kwestie. Absolutnie popieramy działania zmierzające do jawności wynagradzania. Transparentność jest bardzo ważna. My działamy tylko w branży IT – a w Polsce co najmniej połowa rynku jest pod względem płac nietransparentna. Firmy godzą się na nasze warunki, bo mają ogromne potrzeby zatrudniania specjalistów IT i dlatego na to przystają. Gdy nowe prawo weszłoby w życie, będziemy mogli zaadresować nasze usługi także do innych branż, których na razie nie dopuszczamy do publikowania ogłoszeń na naszym portalu, bo nie są gotowe do podawania przedziału płacowego na stanowiskach pracy – komentuje Tomasz Bujok, CEO No Fluff Jobs, pierwszego serwisu z ogłoszeniami o pracę dla branży IT z jawnymi widełkami płacowymi.