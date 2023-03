Biały Dom: Rosja stara się uzyskać broń z Korei Północnej

To prawda, że wojska rosyjskie czynią stopniowe postępy pod Bachmutem, na wschodzie Ukrainy, ale nie można przesądzić, czy miasto zostanie zdobyte przez Rosjan - powiedział we wtorek rzecznik amerykańskiej Rady Bezpieczeństwa Narodowego John Kirby. Dodał, że nawet jeśli Bachmut upadnie, nie będzie to miało znaczenia strategicznego