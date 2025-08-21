Prokurator: wojskowy dron wleciał do Polski z Białorusi

Dron przekroczył granicę polsko-białoruską przed północą z wtorku na środę – wynika ze wstępnych ustaleń śledczych. Prokuratorzy znajdują wciąż nowe elementy drona, który spadł w Osinach (Lubelskie). Jak przekazano, odnaleziony silnik znajdował się pod liniami energetycznymi.

W nocy z wtorku na środę obiekt latający spadł i eksplodował na polu kukurydzy w okolicy miejscowości Osiny w powiecie łukowskim na Lubelszczyźnie. Wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował w środę, że obiekt, który spadł pod Osinami, to rosyjski dron. Według ministra, jest to prowokacja Federacji Rosyjskiej, do której doszło w szczególnym momencie, kiedy trwają dyskusje o pokoju w Ukrainie.

Służby zabezpieczają znalezione szczątki w miejscowości Osiny / autor: PAP/Wojtek Jargiło

Prokuratura: trwa poszukiwanie elementów maszyny

Szef Prokuratury Okręgowej w Lublinie Grzegorz Trusiewicz powiedział w czwartek podczas briefingu prasowego w Osinach, że śledczy wciąż znajdują nowe elementy drona, który spadł na pole kukurydzy. Szczątki znajdywane są nawet ponad 100 metrów od miejsca eksplozji.

Prok. Trusiewicz przyznał, że podczas prac odkrywkowych w miejscu, gdzie doszło do eksplozji, odkopano „istotne elementy”, które mogą przyczynić się do wyjaśnienia sprawy. Jak mówił, chodzi m.in. o silnik, elektronikę i elementy konstrukcyjne. - Zbieramy wszystkie rozczłonkowane części, które przekażemy biegłym, a następnie będą one przez nich weryfikowane – przekazał prokurator. Dodał, że opinia biegłych spodziewana będzie za co najmniej miesiąc.

Miejsce upadku i eksplozji drona w polu kukurydzy w miejscowości Osiny / autor: PAP/Wojtek Jargiło

Czy dron rozbił się o linię energetyczną?

Jedną z wersji, którą śledczy biorą pod uwagę jest to, że dron mógł zahaczyć o pobliskie linie energetyczne. Prokurator doprecyzował, że ujawniony w środę na miejscu zdarzenia silnik leżał pod liniami energetycznymi. Trzy fragmenty z nich ze „śladami świeżego uszkodzenia” zostały zabezpieczone wcześniej przez śledczych.

Trusiewicz odniósł się też do pytania, czy na dronie znajduje się napis Osiny. - Nie wiem, ja takiego napisu nie widziałem – przekazał.

Szef Prokuratury Okręgowej w Lublinie poinformował, że trwające oględziny są na etapie końcowym i powinny się zakończyć w czwartek.

Służby zabiezpieczają teren pola kukurydzy w miejscowości Osiny / autor: PAP/Wojtek Jargiło

Intruz nadleciał z kierunku Białorusi

Powtórzył, że wszystko wskazuje na to, że dron nadleciał z kierunku Białorusi. Ma to wynikać m.in. z zeznań świadków, którzy widzieli i słyszeli maszynę wcześniej – po trasie przelotu - niż dopiero w Osinach. Były to m.in. zgłoszenia z woj. lubelskiego.

Zapytany, o której godzinie ten dron mógł przekroczyć granicę polsko-białoruską powiedział, że „przed północą”.

W środę prok. Trusiewicz poinformował, że na polu kukurydzy spadł „spory dron wojskowy”, na którego silniku ujawniono napisy „prawdopodobnie w języku koreańskim”. Zaapelował do mieszkańców, którzy mają informacje o zdarzeniu lub nagrania z zajścia, o kontakt z policją lub żandarmerią wojskową.

Rzecznik MSZ: ambasadzie Rosji przekazano notę protestacyjną

W czwartek po południu ambasadzie Federacji Rosyjskiej została przekazana nota protestacyjna wobec wydarzeń, jakie rozegrały się w Osinach w nocy z 19 na 20 sierpnia, kiedy to doszło do eksplozji bezzałogowego statku powietrznego - poinformował rzecznik MSZ Paweł Wroński.

Jak dodał w nocie protestacyjnej Polska wskazuje, że Rosja naruszyła traktat o przyjaźni i współpracy z 1992 r. i konwencję chicagowską z 1944 r. oraz wiele praw zwyczajowych.

Zdaniem MSZ to zdarzenie jest świadomą prowokacją ze strony Federacji Rosyjskiej, elementem wojny hybrydowej i kolejnym aktem wysoko nieprzyjaznym wobec Rzeczypospolitej Polskiej, a także wobec państw europejskich - powiedział Wroński.

