PERN rozwija kluczową infrastrukturę do transportu paliw

PERN rozbudował nalewnię kolejową bazy paliw w Dębogórzu o dwa stanowiska i dysponuje ośmioma punktami napełniania cystern kolejowych. Trwa budowa trzech zbiorników na paliwa; zakończenie tej inwestycji planowane jest jesienią - podała w czwartek spółka.

PERN podkreślił, że w efekcie rozbudowy nalewni kolejowej o dwa kolejne stanowiska przepustowość bazy paliw w Dębogórzu (Pomorskie) zwiększyła się o 4 tys. metrów sześc. na dobę, co znacząco wpłynęło na możliwości ekspedycyjne produktów z tego obiektu.

„Jest to kluczowe w kontekście trwającej w Dębogórzu budowy trzech nowych zbiorników magazynowych, przeznaczonych do przechowywania produktów naftowych” - przekazała spółka.

Zapowiedziała przy tym, że zakończenie tej inwestycji, obejmującej zbiorniki o pojemności po 50 tys. metrów sześc. każdy, planowane jest jesienią tego roku. Na szybki postęp prac wpływają tam korzystne warunki pogodowe.

Nowa infrastruktura, jak zaznaczył PERN, pozwoli na przechowywanie zapasów interwencyjnych oraz bardziej elastyczny obrót paliwami.

Baza paliw w Dębogórzu przejmuje paliwo ze statków

Baza paliw w Dębogórzu jest przystosowana do odbioru produktów naftowych dostarczanych do Polski statkami przez Morze Bałtyckie. Pojemność tego obiektu, jak informowała wcześniej spółka, to obecnie 360 tys. metrów sześć.

Prezes PERN Daniel Świętochowski zapewnił, że spółka rozbudowuje swoją infrastrukturę, odpowiadając na wyzwania zmieniającego się rynku paliw oraz wymagania związane z budowaniem odporności na wszelkie zdarzenia mogące zakłócić bezpieczeństwo energetyczne kraju. „W obliczu niestabilnej sytuacji geopolitycznej podejmujemy strategiczne inwestycje, które wzmacniają niezależność energetyczną Polski i zapewniają sprawne dostawy paliw dla naszych klientów” – poinformował Świętochowski, cytowany w komunikacie spółki.

PERN zawrócił jednocześnie uwagę, że wojna w Ukrainie oraz sankcje nałożone na import paliw z Rosji całkowicie zmieniły kierunki i logistykę importu oleju napędowego do Polski. Przed 2023 r. - jak przypomniała spółka - czyli zanim weszły w życie sankcje ponad 30 proc. importu oleju napędowego do Polski pochodziło z Rosji. Po wejściu w życie sankcji kierunki dostaw uległy zmianie.

Głównymi dostawcami oleju napędowego do Polski są teraz Niemcy, Litwa i USA

Według PERN w pierwszym kwartale tego roku głównymi dostawcami oleju napędowego do Polski były Niemcy, Litwa i USA. Spółka podała też, że paliwo to jest sprowadzane do naszego kraju również z Finlandii, Holandii czy Szwecji. „W tej sytuacji inwestycje, dzięki którym możliwa jest obsługa tankowców i sprawna dystrybucja do klientów zwiększają pewność i bezpieczeństwo dostaw na rynek” - dodała.

Rozbudowa nalewni kolejowej w bazie paliw w Dębogórzu jest efektem - jak przypomniał PERN - podpisanego jeszcze w 2023 r. porozumienia z Zarządem Morskiego Portu Gdynia; wykonawcą zadania w formule „zaprojektuj i wybuduj” była spółka KB Pomorze.

Inwestycja w Dębogórzu pozwoli na przyjmowanie w Gdyni największych tankowców

PERN zaznaczył, że budowa nowych zbiorników jest istotna w kontekście trwającej w Porcie Gdynia rozbudowy Stanowiska Przeładunku Paliw Płynnych, co umożliwić ma w przyszłości obsługę tankowców o nośności przekraczającej 100 tys. ton. Dodał, że „odgrywa kluczową rolę w zapewnieniu stabilności dostaw paliw do Polski oraz krajów regionu”. Ocenił również, że „coraz większe możliwości bazy paliw w Dębogórzu w zakresie obsługi transportu morskiego i kolejowego potwierdzają jej znaczenie jako hubu paliwowego i ważnego centrum dystrybucji produktów naftowych”.

PERN z siedzibą w Płocku to podmiot strategiczny dla bezpieczeństwa energetycznego Polski. Spółka zarządza infrastrukturą krytyczną, odpowiadając m.in. za tłoczenie rurociągami ropy naftowej w Polsce do rafinerii Grupy Orlen w Płocku i w Gdańsku, a także do dwóch rafinerii w Niemczech: Schwedt i Leuna, oraz za magazynowanie w swych bazach na terenie całego kraju surowca i paliw płynnych.

W Polsce PERN zarządza siecią ponad 2,5 tys. km rurociągów naftowych, ale też produktowych, oraz posiada 19 baz paliw, których pojemność wynosi w sumie około 2,7 mln metrów sześc., a także cztery bazy ropy naftowej o łącznej pojemności ponad 4,1 mln metrów sześc.

