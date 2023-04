Nie warto podpaść fiskusowi. Kary jeszcze wzrosną

Do końca kwietnia rozliczamy się z urzędem skarbowym z PIT, choć w tym roku ostateczny termin przypada 2 maja. Na tę datę trzeba uważać, bo po jej przekroczenie fiskus ściągnie od nas mandat. .

Kto w terminie nie rozliczy się z PIT musi spodziewać się konsekwencji, czyli zapłaty kary. Co prawda rozliczenie PIT złożone po terminie jest ważne i urząd nie ma prawa go nie przyjąć, ale za spóźnienie grożą podatnikowi konsekwencje karno skarbowe. Może to być kara grzywny za wykroczenie lub przestępstwo skarbowe.

Jakie kary są za nieuważną lub celową działalność przeciw skarbówce?

Kary za nierozliczenie PIT-u są uzależnione od kwoty zaległości. Jeżeli nie przekroczy ona 5-krotności minimalnego wynagrodzenia, to jest to wykroczenie skarbowe, za które trzeba zapłacić mandat – a ten może być nawet tak wysoki, jak kwota przeterminowanego podatku.

Kary naliczane są w powiązaniu do obowiązującej płacy minimalnej.

Jak wylicza rp.pl minimalne wynagrodzenie za pracę wzrośnie od lipca 2023 r.do 3600 brutto. To oznacza, że zwiększą się też maksymalne kwoty kar za przestępstwa i wykroczenia skarbowe, które są oparte na jego wysokości.

Z wykroczeniem skarbowym mamy do czynienia, gdy kwota uszczuplenia nie przekracza pięciokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia. Od lipca 2023 r. będzie to więc 18 tys. zł.

Czym innym jest jednak przestępstwo skarbowe. Gdy błąd w rozliczeniach z fiskusem (w różnych aktywnościach podatkowych) przekroczy 5-krotności minimalnego wynagrodzenia, mamy do czynienia z przestępstwem podatkowym.

Na pewno wielu podatników nie ma świadomości, że maksymalna wysokość grzywny za przestępstwa skarbowe niedługo wynieść może nawet… 34,5 mln zł.

W praktyce kary 34,5 mln zł grożą m.in. za opłacanie faktur z pominięciem mechanizmu podzielonej płatności (MPP), podawanie w JPK nierzetelnych informacji, wystawianie nierzetelnych faktur albo brak raportowania schematów podatkowych (MDR) mimo takiego obowiązku.

Rp.pl/money.pl/inne źródła/gr