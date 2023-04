Enea do PO: To manipulacja!

Posłowie PO zaatakowali spółkę Enea, zarzucając jej konflikt z lokalną społecznością w miejscowości Samociążek, w gminie Koronowo. Posłowie PO obwiniają spółkę o odmowę prawa do wypoczynku mieszkańcom ogłaszając przetarg na należący do Enei teren, na którym znajduje się plaża. Obwiniają też Eneę o brak dialogu w tej sprawie z Gminą Koronowo.

Do tych zarzutów odniosła się Enea.

Teren w miejscowości Samociążek nie jest plażą publiczną. To teren, który od momentu wejścia w posiadanie przez spółkę nigdy nie był udostępniony do użytku publicznego. W związku z tym, że spółka nie użytkowała tego terenu, postanowiła zbyć majątek. Jedyną formą zbycia majątku przez spółkę prawa handlowego jest przetarg – informuje spółka.

Z kolei na zarzut jakoby nie prowadzi dialogu z Gminą Koronowo odpowiada:

Jest to klasyczny przykład manipulacji, ponieważ spółka cały czas prowadzi dialog z przedstawicielami Gminy. Jednocześnie warto podkreślić, że Gmina Koronowo wyraziła zainteresowanie zakupem tego terenu. Konsultowane są również możliwości przyjęcia innej formy jego przejęcia przez samorząd wraz z działkami drogowymi. Gmina poinformowała spółkę o planowanym na 12 kwietnia br., spotkaniu z Radnymi w sprawie decyzji o dotyczącej zakupu terenu - informuje spółka.

Enea jest wrażliwa na potrzeby lokalnych społeczności. Przykładowo w ostatnim czasie spółka podpisała umowę dzierżawy 10 arów gruntu w miejscowości Smokęcino pod budowę boiska do gry w piłkę nożną. Działka została oddana gminie Brojce na warunkach finansowych odpowiadających jedynie kosztom wynikających z zobowiązań podatkowych i opłat lokalnych. Boisko powinno powstać w przyszłym roku, to będzie pierwsze miejsce do sportowej rekreacji w tej miejscowości – poinformowała Enea.

PR/RO